بيبو يترك الصعيد بعد خلاف مع سيد رجب.. الحلقة 23 من مسلسل بيبو

ترك بيبو الصعيد بعد خلاف مع سيد رجب على الرغم من كل إغراءات العمدة محمد نصر أبو دياب (سيد رجب) لكي يبقى بيبو (أحمد بحر الشهير بـكزبرة) في الصعيد ويتولى أعمال والده الذي لم يكن يعلم بوجوده في الحياة من البداية، يحدث خلاف بين بيبو والعمدة، يؤدي إلى أن يترك بيبو الصعيد ويعود إلى القاهرة.

يرى بيبو أن العمدة أبو دياب يحاول إلغاء شخصيته تمامًا ويتحكم فيه، حيث يختار من يتزوج منها، ويطرد صديقه بيجو (أحمد سلطان) من الصعيد، وأن يجعل بيبو يتولى الأعمال في الصعيد، وهو ما يؤدي إلى أن يواجه بيبو أباه، ويخبره بأنه لن يلغي شخصيته، وسيظل بيبو، وليس بهجت.

مسلسل بيبو أحد إنتاجات شركة ميديا هب - سعدي جوهر، وهو بطولة جماعية بمشاركة أحمد بحر الشهير بـكزبرة وسيد رجب وهالة صدقي وأحمد سلطان ووليد فواز ونورين أبو سعدة وزينة منصور، منتج منفذ فيلم خانة ستوديوز، ومن تأليف تامر محسن وإخراج أحمد شفيق.

تدور أحداث المسلسل حول بيبو وهو شاب بسيط تنقلب حياته بعد حبس أمه، وظهور أبوه بعد غياب خمسة وعشرين عامًا، مما يدفعه إلى خوض رحلة قاسية لاكتشاف نفسه واختيار الطريق الذي يشبهه وإنقاذ حلمه من السقوط، ويُعرض المسلسل حصريًا على منصة Watch It، وON E الساعة 12:15 صباحًا وCBC الساعة 9:45 مساءً.