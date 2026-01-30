قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
شوبير يكشف حقيقة دور وكيل إمام عاشور في الأزمة

رباب الهواري

كشف الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل جديدة بشأن أزمة إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد تخلفه عن السفر مع بعثة الفريق إلى تنزانيا دون الحصول على إذن مسبق من الجهاز الفني.

وكان النادي الأهلي قد قرر توقيع عقوبة صارمة على اللاعب، تمثلت في تغريمه مبلغ 1.5 مليون جنيه، إلى جانب إيقافه لمدة أسبوعين مع خضوعه للتدريب بشكل منفرد، وذلك وفقًا للائحة الانضباط المعمول بها داخل القلعة الحمراء.

تحذير من تجميد اللاعب لنهاية الموسم

وخلال بث مباشر عبر صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك»، حذر أحمد شوبير من خطورة الموقف الحالي لإمام عاشور، مؤكدًا أن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى تجميد اللاعب حتى نهاية الموسم.

وأوضح شوبير أن هذا السيناريو قد يتسبب في فقدان إمام عاشور فرصة الانضمام إلى منتخب مصر والمشاركة في كأس العالم، خاصة في ظل السياسة الصارمة التي ينتهجها النادي الأهلي تجاه أي تجاوزات.

رسالة مباشرة لإمام عاشور

ووجّه شوبير رسالة حاسمة للاعب، مطالبًا إياه بضرورة دراسة تاريخ النادي الأهلي جيدًا، مشددًا على أن إدارة النادي لن تتراجع عن تطبيق اللوائح مهما كان اسم اللاعب أو مكانته داخل الفريق.

وأضاف:

“لا يوجد سبب حقيقي لغيابه عن السفر، ودماغه لفت، ولا بد أن يشد حيله ويفكر في الحل إذا كان يريد الاستمرار داخل الأهلي”.

حقيقة دور آدم وطني في الأزمة

وحسم شوبير الجدل المثار حول تدخل آدم وطني، وكيل أعمال إمام عاشور، مؤكدًا بشكل قاطع أن الوكيل ليس له أي علاقة بالأزمة الحالية، وأن القرار الذي اتخذه اللاعب جاء بشكل فردي دون تدخل من وكيله.

كما أشار إلى أن تقديم اعتذار لن يؤدي إلى تخفيف العقوبة، في ظل تمسك إدارة الأهلي بمبدأ الانضباط والالتزام داخل الفريق.


 

