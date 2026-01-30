زوجته أغلقت هاتفها.. شوبير يكشف كواليس أزمة إمام عاشور قبل رحلة تنزانيا

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل جديدة ومثيرة تتعلق بأزمة إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، بعد غيابه المفاجئ عن السفر مع بعثة الفريق إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

عقوبة رسمية من الأهلي

وكان النادي الأهلي قد أعلن في بيان رسمي توقيع عقوبة مالية على إمام عاشور بقيمة مليون ونصف جنيه، إلى جانب إيقافه لمدة أسبوعين مع خضوعه للتدريب بشكل منفرد، وذلك بسبب عدم التزامه بالسفر مع الفريق دون إذن مسبق.

بداية الأزمة في المطار

وأوضح شوبير، خلال بث مباشر عبر صفحته على «فيس بوك»، أن الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، تواصل مع إمام عاشور في المطار بعد ملاحظة غيابه، وسأله عن سبب عدم حضوره مع البعثة. ورد اللاعب بأنه يشعر بحالة تعب تمنعه من السفر، إلا أن طبيب الفريق طالبه بضرورة إخطار مجلس الإدارة رسميًا بعدم قدرته على السفر.

انقطاع التواصل وزيادة القلق

وأضاف شوبير أن جميع محاولات التواصل مع إمام عاشور باءت بالفشل، حيث أغلق هاتفه وجميع وسائل الاتصال، كما أغلقت زوجته هاتفها أيضًا، ما أثار حالة من القلق داخل البعثة، ودفع محمد الدماطي، رئيس البعثة، لإبلاغ مجلس الإدارة بما حدث.

موقف الإدارة وتطبيق اللوائح

وتابع شوبير أن الدماطي أبلغ الكابتن محمود الخطيب بعدم تواجد اللاعب في المطار، مؤكدًا أنه لا توجد أزمات سابقة مع إمام عاشور سوى مشادة بسيطة مع محمد هاني خلال مباراة وادي دجلة في الدوري الممتاز. وأشار إلى أن الأهلي درس اللوائح جيدًا قبل توقيع العقوبة، محذرًا من أن عدم التزام اللاعب بالتدريبات قد يؤدي إلى أزمة أكبر قد تنهي مسيرته داخل القلعة الحمراء.

تأثير الأزمة على مستقبل اللاعب

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن إمام عاشور قد يفقد فرصة التواجد مع منتخب مصر في كأس العالم، بسبب ابتعاده عن المشاركة والتدريب الجماعي لمدة أسبوعين، مشددًا على ضرورة أن يراجع اللاعب حساباته ويدرك قيمة وتاريخ النادي الأهلي إذا كان يرغب في استكمال مشواره مع الفريق.



