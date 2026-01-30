قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انطلاق أولى رحلات عمرة وزارة التضامن 25 شعبان
أقل سعر دولار اليوم 30-1-2026
دعاء في الجمعة الثانية من شعبان للفرج .. مستجاب بـ 3 مواطن اليوم
طبول الحرب تُقرع من جديد.. خيارات عسكرية ضد إيران على طاولة ترامب
السبب الحقيقي للأزمة.. إمام عاشور يمارس الضغط على إدارة الأهلي
مجدي يعقوب يحذر من حالة تحدث للقلب: تقصر عمر الإنسان
الهجوم المحتمل على إيران.. ترامب وحده يملك قرار وتوقيت الضربة
الجيش الإيراني: رد فوري وحاسم على أي هجوم يستهدف البلاد
رئيس جمعية الرفق بالحيوان: يجب استغلال الكلاب الضالة في القضاء على أزمة القمامة
حسام حسن يدرس استبعاد إمام عاشور من معسكر المنتخب
السفير الفلسطيني لدى لبنان: الأونروا الشاهد الأساسي على نكبة الشعب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

زوجته أغلقت هاتفها.. شوبير يكشف كواليس أزمة إمام عاشور قبل رحلة تنزانيا

إمام عاشور
إمام عاشور
رباب الهواري

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل جديدة ومثيرة تتعلق بأزمة إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، بعد غيابه المفاجئ عن السفر مع بعثة الفريق إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

عقوبة رسمية من الأهلي

وكان النادي الأهلي قد أعلن في بيان رسمي توقيع عقوبة مالية على إمام عاشور بقيمة مليون ونصف جنيه، إلى جانب إيقافه لمدة أسبوعين مع خضوعه للتدريب بشكل منفرد، وذلك بسبب عدم التزامه بالسفر مع الفريق دون إذن مسبق.

بداية الأزمة في المطار

وأوضح شوبير، خلال بث مباشر عبر صفحته على «فيس بوك»، أن الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، تواصل مع إمام عاشور في المطار بعد ملاحظة غيابه، وسأله عن سبب عدم حضوره مع البعثة. ورد اللاعب بأنه يشعر بحالة تعب تمنعه من السفر، إلا أن طبيب الفريق طالبه بضرورة إخطار مجلس الإدارة رسميًا بعدم قدرته على السفر.

انقطاع التواصل وزيادة القلق

وأضاف شوبير أن جميع محاولات التواصل مع إمام عاشور باءت بالفشل، حيث أغلق هاتفه وجميع وسائل الاتصال، كما أغلقت زوجته هاتفها أيضًا، ما أثار حالة من القلق داخل البعثة، ودفع محمد الدماطي، رئيس البعثة، لإبلاغ مجلس الإدارة بما حدث.

موقف الإدارة وتطبيق اللوائح

وتابع شوبير أن الدماطي أبلغ الكابتن محمود الخطيب بعدم تواجد اللاعب في المطار، مؤكدًا أنه لا توجد أزمات سابقة مع إمام عاشور سوى مشادة بسيطة مع محمد هاني خلال مباراة وادي دجلة في الدوري الممتاز. وأشار إلى أن الأهلي درس اللوائح جيدًا قبل توقيع العقوبة، محذرًا من أن عدم التزام اللاعب بالتدريبات قد يؤدي إلى أزمة أكبر قد تنهي مسيرته داخل القلعة الحمراء.

تأثير الأزمة على مستقبل اللاعب

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن إمام عاشور قد يفقد فرصة التواجد مع منتخب مصر في كأس العالم، بسبب ابتعاده عن المشاركة والتدريب الجماعي لمدة أسبوعين، مشددًا على ضرورة أن يراجع اللاعب حساباته ويدرك قيمة وتاريخ النادي الأهلي إذا كان يرغب في استكمال مشواره مع الفريق.


 

إمام عاشور الأهلي أخبار الأهلي أخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات|اضغط هنا

الذهب

عيار 21 يتراجع 450 جنيهًا في لحظة.. هبوط مفاجئ بسعر الذهب بسبب جنى الأرباح

سعر الذهب

عيار 21 يقفز 1500 جنيه.. الذهب يخرج عن السيطرة ويسجل أعلى سعر في تاريخه

إمام عاشور

ادعوله بالشفاء .. والد إمام عاشور يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة رحلة تنزانيا

إمام عاشور

صديق مقرب لـ إمام عاشور يكشف سبب تغيبه عن بعثة الأهلي في تنزانيا

إمام عاشور

عايز يمشي..كواليس صادمة وراء غياب إمام عاشور عن رحلة تنزانيا

إمام عاشور

بسبب زيزو.. إعلامي يكشف سبب تغيب إمام عاشور عن الأهلي

أرشيفية

بمشاركة 19 ضابطا من المكافحة .. مأمورية الفجر حددت ساعة الصفر وأسقطت كتيبة الإعدام.. كواليس

ترشيحاتنا

سعر الذهب

سعر الذهب في السعودية مساء اليوم 29-1-2026 .. صعود أسبوعي بـ41 ريال

صورة ارشيفية

المنوفي: الأسواق المصرية آمنة.. ومنظومة سلامة الغذاء تعمل بكفاءة عالية

جانب من الاجتماع

انطلاق الدورة الـ 79 من معرض Cairo Fashion & Tex للملابس الجاهزة

بالصور

مشروبات شائعة قد تفاقم التهاب البروستاتا عند الرجال .. احترس

مشروبات يُنصح بتجنبها لمرضى التهاب البروستاتا
مشروبات يُنصح بتجنبها لمرضى التهاب البروستاتا
مشروبات يُنصح بتجنبها لمرضى التهاب البروستاتا

مين قالك مابيحصلهمش حاجة .. التدخين أمام الآخرين يعرضهم لـ 11 مرض خطير | تفاصيل

التدخين السلبي
التدخين السلبي
التدخين السلبي

أعراض واضحة تظهر عند حدوث تلف الكلى .. علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها

أعراض تلف الكلى
أعراض تلف الكلى
أعراض تلف الكلى

بعد طوفان وقلبي .. نغم صالح تطلق أحدث أغانيها كباريه

نغم صالح
نغم صالح
نغم صالح

فيديو

ملكة جمال أمريكا

ملكة جمال أمريكا.. انتصرت على توقعات الأطباء وخسرت المعركة الأخيرة

الدكتور مجدي يعقوب

مجدي يعقوب : زوجتي لها اليد العليا في البيت .. وبسمع كلامها جدا

نغم صالح

بعد طوفان وقلبي .. نغم صالح تطلق أحدث أغانيها كباريه

الدكتور مجدي يعقوب

مجدي يعقوب : زي ما اتعلمنا من اللي قبلنا لازم نفيد الأجيال الجاية .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد