أفضل دعاء ليلة القدر 2026 وأدعية العشر الأواخر من رمضان .. دعاء ليلة القدر من أكثر الموضوعات التي يبحث عنها المسلمون مع دخول العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، إذ يسعى الصائمون إلى اغتنام هذه الأيام المباركة بالإكثار من الدعاء والعبادة والقيام، أملاً في موافقة ليلة القدر التي تعد أعظم ليالي العام في الإسلام، لما تحمله من فضل كبير وثواب عظيم وعد الله به عباده الصالحين.

فضل ليلة القدر ولماذا أخفاها الله في رمضان

اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن تُخفى ليلة القدر في أيام شهر رمضان، حتى يجتهد المسلم في طلبها ويضاعف من عبادته في الأيام الأخيرة من الشهر الكريم، وخاصة في العشر الأواخر، اقتداءً بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان يجتهد في العبادة ويوقظ أهله لإحياء هذه الليالي المباركة.

وقد ورد ذكر فضل ليلة القدر في القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ * تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ * سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾، وهي ليلة عظيمة تتنزل فيها الملائكة بالخير والبركة والرحمة، ويعم فيها السلام والسكينة حتى طلوع الفجر، وهو ما يجعلها فرصة عظيمة لنيل رضا الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة.

اختلاف العلماء حول تحديد ليلة القدر

اختلف الفقهاء والعلماء في تحديد ليلة القدر على وجه الدقة، ولذلك ينصح العلماء المسلمين بالاجتهاد في العبادة خلال الليالي الوترية من العشر الأواخر من شهر رمضان، لأنها الأقرب لأن تكون ليلة القدر، كما ورد في العديد من الأحاديث النبوية الشريفة التي تحث المسلمين على تحري هذه الليلة المباركة.

ومن الأحاديث الواردة في فضل إحياء ليلة القدر ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غُفر له ما تقدم من ذنبه»، وهو ما يؤكد عظيم الأجر والثواب الذي يناله المسلم إذا اجتهد في العبادة والقيام والدعاء في هذه الليلة المباركة.

أفضل دعاء ليلة القدر كما ورد في السنة

من أفضل الأدعية التي وردت في ليلة القدر ما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عندما سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر بم أدعو، فقال: «قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني».

وقد أخرجه الترمذي وصححه، وكذلك رواه النسائي وابن ماجه وأحمد، وصححه الحاكم، ويعد هذا الدعاء من أعظم الأدعية التي يمكن أن يرددها المسلم في ليلة القدر لما يتضمنه من طلب العفو والمغفرة من الله سبحانه وتعالى.

أدعية العشر الأواخر من رمضان والاعتكاف

يحرص كثير من المسلمين خلال العشر الأواخر من رمضان على الإكثار من الدعاء والتضرع إلى الله، سواء في صلاة القيام أو أثناء الاعتكاف في المساجد، ومن الأدعية التي يرددها المسلمون في هذه الأيام المباركة الأدعية الآتية.

اللهم إن كانت هذه ليلة القدر فاقسم لي فيها خير ما قسمت، واختم لي في قضائك خير ما ختمت، واختم لي بالسعادة فيمن ختمت.

اللهم اجعل اسمي وذريتي في هذه الليلة في السعداء، وروحي مع الشهداء، وإحساني في عليين، وإساءتي مغفورة.

اللهم افتح لي الليلة باب كل خير فتحته لأحد من خلقك وأوليائك وأهل طاعتك، ولا تسده عني، وارزقني رزقًا تغيثني به من فضلك الطيب الحلال.

اللهم ما قسمت في هذه الليلة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لي منه نصيبًا، وما أنزلت فيها من سوء وبلاء وشر وفتنة فاصرفه عني وعن جميع المسلمين.

اللهم ما كان فيها من ذكر وشكر فتقبله مني وأحسن قبوله، وما كان من تفريط وتقصير وتضييع فتجاوز عني بسعة رحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم تغمدني فيها بسابغ كرمك، واجعلني فيها من أوليائك، واجعلها لي خيرًا من ألف شهر مع عظيم الأجر وكريم الذخر.

اللهم لا تصرفني من هذه الليلة إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وعمل متقبل مبرور، وتجارة لن تبور، وشفاء لما في الصدور، وتوبة خالصة لوجهك الكريم.

اللهم اجعلني وأهلي وذريتي والمسلمين جميعًا فيها من عتقائك من النار وطلقائك من العذاب.

اللهم اجعلني في هذه الليلة ممن نظرت إليه فرحمته وسمعت دعاءه فأجبته.

اللهم إني أسألك في ليلة القدر وأسرارها وأنوارها وبركاتها أن تتقبل ما دعوتك به وأن تقضي حاجتي يا أرحم الراحمين.

أدعية شاملة في ليلة القدر والعشر الأواخر

اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبًا إلا غفرته ولا مريضًا إلا شفيته ولا ميتًا إلا رحمته ولا دعاء إلا استجبته ولا تائبًا إلا قبلته ولا فقيرًا إلا أغنيته ولا مؤمنًا إلا ثبتَّه ولا طالبًا إلا وفقته ولا مظلومًا إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين.

يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات اللهم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا مجيب دعوة المضطرين لا يخفى عليك شيء من أمرنا نسألك مسألة المساكين ونبتهل إليك ابتهال الخاضع المذنب الذليل.

اللهم ندعوك دعاء من خضعت لك رقبته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه وفاضت لك عيناه يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء عمن ناداه.

يا ربنا اجعل خير أعمارنا آخرها وخير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك وأغننا بفضلك عمن سواك.

اللهم ارزقنا شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأوردنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدًا اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله.

اللهم اجعلنا ممن وُفِّق لقيام ليلة القدر وممن نال خيرها وعفوها وكرمها وفضلها.

أهمية الدعاء في العشر الأواخر من رمضان

تمثل العشر الأواخر من شهر رمضان فرصة عظيمة للمسلمين للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالعبادات المختلفة مثل الصلاة والذكر وقراءة القرآن والدعاء، خاصة مع احتمال وقوع ليلة القدر في إحدى الليالي الوترية منها، وهو ما يدفع الكثيرين إلى مضاعفة الاجتهاد في العبادة طلبًا للثواب العظيم.

ويؤكد العلماء أن الدعاء في هذه الأيام المباركة من أعظم القربات التي يمكن أن يؤديها المسلم، إذ يفتح الله فيها أبواب الرحمة والمغفرة ويستجيب لعباده الذين يخلصون الدعاء والتضرع إليه.