لجنة الحكام تعلن طواقم مباريات الجمعة في الدوري الممتاز
تسليم مستريح السيارات لمصر .. من هو أمير الهلالي نصاب الـ 2 مليار؟
دعاء ثاني جمعة من شعبان .. كلمات تغفر ذنوبك وتقضي حاجتك
مخاوف استخباراتية أمريكية من تجدد الاضطرابات في إيران الأحد
فاروق حسني: جوي أوورد تكريم لكل المصريين.. وفوز العناني باليونسكو ثأر شخصي لي
توغل إسرائيلي وتفخيخ منزل في جنوب لبنان
هيئة الكتاب تكشف حقيقة غلق معرض الكتاب اليوم: محاولة لعرقلة العرس الثقافي
شوبير: إذا لم يحضر إمام عاشور التدريبات اليوم تنتهي مسيرته مع الأهلي
انطلاق أولى رحلات عمرة وزارة التضامن 25 شعبان
أقل سعر دولار اليوم 30-1-2026
دعاء في الجمعة الثانية من شعبان للفرج .. مستجاب بـ 3 مواطن اليوم
طبول الحرب تُقرع من جديد.. خيارات عسكرية ضد إيران على طاولة ترامب
رياضة

استقبال حافل للاعبي الأهلي في تنزانيا

بعثة الاهلي
بعثة الاهلي
ميرنا محمود

وصلت بعثة النادي الأهلي المصري إلى تنزانيا وسط أجواء حماسية واستقبال حافل من أمام الفندق  احتفالا باللاعبين استعداداً لمواجهة يانج أفريكانز في الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا .

ونشرت صفحة الأهلي الرسمية فيديو من الإحتفال ،مما حاز علي أعجاب وتفاعل الجماهير بالتعليقات الحماسية والداعمة للفريق.

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الرئيسي والذي أقيم على الملعب الفرعي لاستاد أماني بجزيرة زانزبار،  استعدادًا لمباراة يانج أفريكانز بدوري أبطال إفريقيا.


وحرص وليد صلاح الدين، مدير الكرة، على الاجتماع باللاعبين في حضور الجهاز الفني بقيادة ييس توروب، قبل انطلاق فقرات المران الجماعي.


وانطلقت التدريبات بمران بدني واستشفائي متنوع، قبل أن يؤدي اللاعبون جانبًا من تدريبات الكرة.
فيما أدى ثلاثي حراسة المرمى بالفريق محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريبات بدنية وفنية منفردة على هامش المران الجماعي.


واختتم ييس توروب، المدير الفني، فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين.
وكانت بعثة الأهلي قد وصلت الي تنزانيا برئاسة محمد الدماطي، عضو مجلس، الادارة، وحرص شريف إسماعيل، سفير مصر في تنزانيا، على استقبال البعثة،  كما تواجد سمير عدلي، المدير الإداري، برفقة السفير في استقبال البعثة وإنهاء كافة الإجراءات.


ومن المقرر ان يعقد الدنماركي ييس توروب، المدير الفني ومحمد الشناوي كابتن الفريق، يحضران غدًا المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني، في دوري أبطال إفريقيا. 
يبدأ المؤتمر في العاشرة صباح اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، بحضور المدير الفني وكابتن الفريق، للحديث عن رؤيتهما للمباراة والرد على أسئلة وسائل الإعلام المختلفة.
وتجاهلت البعثة أمر غياب إمام عاشور عن الرحلة وتوقيع عقوبات مالية عليه.


ويلتقي الأهلي مع يانج أفريكانز في الثالثة عصرًا  غدٍ السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

الاهلي بعثة الاهلي تنزانيا يانج أفريكانز

الذهب

عيار 21 يتراجع 450 جنيهًا في لحظة.. هبوط مفاجئ بسعر الذهب بسبب جنى الأرباح

سعر الذهب

عيار 21 يقفز 1500 جنيه.. الذهب يخرج عن السيطرة ويسجل أعلى سعر في تاريخه

إمام عاشور

ادعوله بالشفاء .. والد إمام عاشور يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة رحلة تنزانيا

إمام عاشور

بسبب زيزو.. إعلامي يكشف سبب تغيب إمام عاشور عن الأهلي

أرشيفية

بمشاركة 19 ضابطا من المكافحة .. مأمورية الفجر حددت ساعة الصفر وأسقطت كتيبة الإعدام.. كواليس

إنترنت بلا حدود

حملة لتطبيق إنترنت بلا حدود في مصر .. كم تكلفة الباقة المفتوحة؟

الذهب

سعره مش هينزل | شعبة الذهب تعلن خبرا صادما عن المعدن الأصفر

المتهمة بقتل الفنانة هدى شعراوي

الأمن السوري يعلن القبض على المتهمة بقـ تل الفنانة هدى شعراوي

سعر الجنيه الذهب اليوم

الجنيه الذهب يسجل 59 ألف جنيه الآن

موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم

المبلغ حسب المنطقة.. متى تبدأ زيادة الإيجار القديم؟

اضرار تناول الخبز

ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن تناول الخبز؟

بالصور

مشروبات شائعة قد تفاقم التهاب البروستاتا عند الرجال .. احترس

مشروبات يُنصح بتجنبها لمرضى التهاب البروستاتا
مشروبات يُنصح بتجنبها لمرضى التهاب البروستاتا
مشروبات يُنصح بتجنبها لمرضى التهاب البروستاتا

مين قالك مابيحصلهمش حاجة .. التدخين أمام الآخرين يعرضهم لـ 11 مرض خطير | تفاصيل

التدخين السلبي
التدخين السلبي
التدخين السلبي

أعراض واضحة تظهر عند حدوث تلف الكلى .. علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها

أعراض تلف الكلى
أعراض تلف الكلى
أعراض تلف الكلى

بعد طوفان وقلبي .. نغم صالح تطلق أحدث أغانيها كباريه

نغم صالح
نغم صالح
نغم صالح

ملكة جمال أمريكا

ملكة جمال أمريكا.. انتصرت على توقعات الأطباء وخسرت المعركة الأخيرة

الدكتور مجدي يعقوب

مجدي يعقوب : زوجتي لها اليد العليا في البيت .. وبسمع كلامها جدا

نغم صالح

بعد طوفان وقلبي .. نغم صالح تطلق أحدث أغانيها كباريه

الدكتور مجدي يعقوب

مجدي يعقوب : زي ما اتعلمنا من اللي قبلنا لازم نفيد الأجيال الجاية .. فيديو

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

