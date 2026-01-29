تفاصيل اليوم الأول للأهلي في تنزانيا

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الرئيسي والذي أقيم على الملعب الفرعي لاستاد أماني بجزيرة زانزبار، استعدادًا لمباراة يانج أفريكانز بدوري أبطال إفريقيا.



وحرص وليد صلاح الدين، مدير الكرة، على الاجتماع باللاعبين في حضور الجهاز الفني بقيادة ييس توروب، قبل انطلاق فقرات المران الجماعي.



وانطلقت التدريبات بمران بدني واستشفائي متنوع، قبل أن يؤدي اللاعبون جانبًا من تدريبات الكرة.

فيما أدى ثلاثي حراسة المرمى بالفريق محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريبات بدنية وفنية منفردة على هامش المران الجماعي.



واختتم ييس توروب، المدير الفني، فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت الي تنزانيا برئاسة محمد الدماطي، عضو مجلس، الادارة، وحرص شريف إسماعيل، سفير مصر في تنزانيا، على استقبال البعثة، كما تواجد سمير عدلي، المدير الإداري، برفقة السفير في استقبال البعثة وإنهاء كافة الإجراءات.



ومن المقرر ان يعقد الدنماركي ييس توروب، المدير الفني ومحمد الشناوي كابتن الفريق، يحضران غدًا المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني، في دوري أبطال إفريقيا.

يبدأ المؤتمر في العاشرة صباح غد الجمعة بتوقيت القاهرة، بحضور المدير الفني وكابتن الفريق، للحديث عن رؤيتهما للمباراة والرد على أسئلة وسائل الإعلام المختلفة.

وتجاهلت البعثة أمر غياب إمام عاشور عن الرحلة وتوقيع عقوبات مالية عليه.



ويلتقي الأهلي مع يانج أفريكانز في الثالثة عصرًا بعد غدٍ السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.