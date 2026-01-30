ماهر همام: أزمة إمام عاشور صدمة.. والأهلي اتخذ القرار الصحيح

أكد ماهر همام نجم الكرة المصرية السابق، أن الجميع تفاجأ بالأزمة التي افتعلها لاعب الأهلي إمام عاشور خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال همام، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي والمذاع عبر قناة MBC مصر 2: "الجميع فوجئ بأزمة إمام عاشور، وما حدث كان بمثابة صدمة، وعلى مدار تاريخ النادي الأهلي، لم يحدث مثل هذا الموقف."

وأشاد نجم الكرة المصرية السابق بإدارة الأهلي على سرعة اتخاذ القرار ووضوحه، مضيفًا: "أحيي مجلس إدارة الأهلي على القرار السريع والواضح في رد الفعل، وأحيي أيضًا بيس تورب الذي أصر على مغادرة البعثة في الوقت المحدد، فالأهلي لا يقف على أحد."

وتطرق ماهر همام إلى دور وكيل اللاعب، مؤكدًا أن إمام عاشور ليس مخططا بشكل صحيح: "لدينا نموذج ناجح مثل محمد صلاح، يمتلك وكيلًا يعرف كيف يخطط بشكل سليم، لكن إمام عاشور وكيله يضغط عليه، وهذا يؤثر سلبًا على اللاعب، وهذا الوكيل لديه مشاكل مع الأهلي، وتسبب سابقًا في رحيل وسام أبو علي، وفكر بنفس الطريقة مع حسام فحاول تكرار الأمر مع إمام عاشور."

وأشار همام إلى أن تصرفات وكيل اللاعب قد تؤدي إلى تأثيرات سلبية على مسيرة إمام عاشور داخل الأهلي، مؤكدًا أن النادي يتمسك بمبادئه وانضباط لاعبيه مهما كانت الظروف.