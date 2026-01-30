قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

مهيب عبدالهادي: الدوري الأمريكي كلمة السر في أزمة إمام عاشور مع الأهلي

رباب الهواري

كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي، خلال ظهوره في برنامج اللعيب على قناة MBC مصر، عن دهشته مما حدث مع إمام عاشور بعد تغيبه عن رحلة النادي الأهلي إلى تنزانيا. وأكد أن الجميع استيقظ صباحًا يتساءل عن سبب غياب اللاعب، في واقعة غير مسبوقة وصلت لدرجة أن النادي نفسه كان يبحث عنه، وهو أمر لا يليق بقيمة وتاريخ الأهلي.


 

قنبلة موقوتة داخل الفريق

وصف عبدالهادي إمام عاشور بأنه “قنبلة موقوتة” داخل النادي، مشيرًا إلى أنه حذّر من هذا الأمر مرارًا. ورغم صداقته للاعب، شدد على أن ما يحدث الآن يشبه أزمة سابقة شهدها النادي مع وسام أبو علي، لافتًا إلى دور وكيل اللاعبين وكلمة السر المرتبطة بعروض الاحتراف في الولايات المتحدة.


 

الضغط بعروض أمريكا

أوضح أن القيد في الدوري الأمريكي ما زال مستمرًا حتى 26 مارس، وهو ما يُستخدم – حسب قوله – كورقة ضغط لإجبار الأهلي على قبول عرض بيع اللاعب. واعتبر أن ما جرى لا يحدث مع نادٍ بحجم الأهلي، مؤكدًا أن القضية ليست غرامة مالية أو إيقاف، بل عرض بيع مباشر لأن “لا أحد يلوي ذراع الأهلي”.


 

أزمة رواتب وعدم رضا

تحدث عبدالهادي عن كواليس تشير إلى أزمة داخل الفريق منذ قدوم لاعبين برواتب أعلى، مثل أحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه، موضحًا أن المقارنات المالية بين اللاعبين خلقت حالة من الغضب وعدم الرضا، ولم تقتصر على إمام عاشور فقط، بل امتدت لأسماء أخرى داخل الفريق.


 

رسالة خطيرة وقرار مطلوب

اختتم مهيب عبدالهادي تصريحاته بالتأكيد، أن غياب لاعب عن بعثة خارجية في توقيت مهم “كارثة كبيرة” لا تعالج بعقوبة مالية فقط، وشدد على أن الأهلي لا يقف على أي لاعب، مطالبًا إدارة النادي بالتعامل بعقل وحسم، لأن ما يحدث غير طبيعي ولا يشبه عادات القلعة الحمراء.


 

امام عاشور الاهلي اخبار الرياضة اخبار الاهلي

مشروبات شائعة قد تفاقم التهاب البروستاتا عند الرجال .. احترس

مين قالك مابيحصلهمش حاجة .. التدخين أمام الآخرين يعرضهم لـ 11 مرض خطير | تفاصيل

أعراض واضحة تظهر عند حدوث تلف الكلى .. علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها

بعد طوفان وقلبي .. نغم صالح تطلق أحدث أغانيها كباريه

