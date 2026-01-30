مدحت عبد الهادي عن أزمة إمام عاشور: لم يفعلها أثناء تواجده في الزمالك

أكد مدحت عبد الهادي، نجم الكرة المصرية السابق، أن إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، لم يسبق له التسبب في أزمات مشابهة للموقف الأخير، خلال فترة تواجده ضمن صفوف نادي الزمالك.

وقال عبد الهادي، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي، والمذاع عبر قناة MBC مصر 2، إن الموقف الحالي لم يحدث من إمام عاشور أثناء وجوده داخل الزمالك، مؤكدًا عدم وجود أي حساسية في التعامل بين اللاعب وزميله أحمد سيد زيزو خلال تلك الفترة.

وأوضح عبد الهادي أن إمام عاشور لم يكن يشارك بشكل أساسي مع الزمالك في بدايته، نظرًا لوجود مجموعة مميزة من اللاعبين في الفريق، أبرزهم أشرف بن شرقي، فرجاني ساسي، طارق حامد، وغيرهم.

وأضاف أن مشاركة إمام عاشور بشكل أساسي بدأت بعد واقعة فرجاني ساسي مع حكم مباراة المصري البورسعيدي، والتي تعرض على إثرها اللاعب للإيقاف، ليحصل إمام على فرصة المشاركة وإثبات قدراته داخل الفريق.