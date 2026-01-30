3 لاعبين قنبلة موقوتة.. مهيب عبد الهادي يحذر الأهلي من تكرار أزمة إمام عاشور

كشف الإعلامي ‏مهيب عبدالهادي كواليس وتفاصيل جديدة بشأن غياب إمام عاشور عن مرافقة بعثة الأهلي فى رحلة تنزانيا.

وقال مهيب عبد الهادي عبر برنامج اللعيب على قناة إم بي سي مصر: شفنا كلنا النهارده اللي حصل من إمام عاشور وتخلفه عن رحلة النادي الأهلي في تنزانيا.. كل الناس صحيت الصبح قالت فين إمام عاشور؟ حتى النادي الأهلي نفسه كان بيدور عليه في سابقة لم تحدث من قبل.

وتابع: إمام عاشور قنبلة موقوتة في النادي الأهلي، والكلام ده مش جديد، أنا قلته بدل المرة ألف.. إمام عاشور صاحبي وحبيبي، لكن ما حدث مع وسام أبو علي يحدث الآن مع إمام عاشور، من خلال وكيل لعيبة واحد وكلمة السر أمريكا.

وأضاف: القيد مستمر في أمريكا لحد 26 مارس، وده وسيلة ضغط لإرداج النادي الأهلي على قبول العرض الأمريكي،واللي حصل مع النادي الأهلي النهارده لا يحدث مع نادي بقيمته وتاريخه.. أياً كان رد الفعل، أقوى عقوبة مالية ولا تهمني، انسى مليون ونص وانسى أسبوعين.. يا باشا ده عرض للبيع .. محدش يلوي دراع النادي الأهلي.

وأردف: كل الكواليس كانت بتقول إن هناك أزمة شديدة بين إمام وإدارة النادي الأهلي منذ قدوم أحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه اللعيبة بتبص لبعض وده كلام معلوم ومعروف،إنت بتدي واحد 10 وأنا باخد 2 مش هسكت، مش هسكت.

واستطرد: الكلام ده مش إمام بس، ده في حسين الشحات ومروان عطية وشوبير وناس كتير جداً وقولنا الكلام ده من زمان والناس مكنتش بتصدقنا، اللعيب يبقى في مهمة خارج البلد وتعتبر مهمة شبه وطنية وتوقيت مهم جداً وما يروحش مع الفريق؟ ما ينفعش، في حاجة غلط، عنده عرض؟ ألف سلامة، يا إما يقعد بشروط النادي الأهلي يكمل عقده ومع السلامة .

واختتم: النادي الأهلي مبيقفش على لعيب، والله لو إمام وغير إمام وسبعة تمانية إمام، وسته سبعه زيزو ،الأهلي أكبر من كل ده النهارده إمام وصل رسالة بقول عليها من 6 شهور، ووكيله بينفذ كل ما يطلبه منه، الموضوع محتاج العقل والتدبير في النادي الأهلي لأن اللي بيحصل غير طبيعي وليس من عادات النادي الأهلي إن اللعيب يتغيب عن بعثة، كارثة كبيرة لا تضاهيها أي عقوبة مالية.