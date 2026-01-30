عرضه للبيع فورا.. رضا عبد العال يهاجم الأهلي بسبب عقوبة إمام عاشور

وجّه رضا عبدالعال، نجم الكرة المصرية السابق، انتقادات قوية لقرار مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، المتعلق بعقوبة إمام عاشور لاعب الفريق الأول، بعد تخلفه عن السفر مع بعثة الفريق المتجهة إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا.

وأكد عبدالعال أن القرار لم يكن على قدر الحدث، ولم يراعِ حجم النادي وقيمه التاريخية.

المطالبة بعرض اللاعب للبيع

وخلال تصريحاته التليفزيونية في برنامج «البريمو» المذاع عبر قناة «تن»، شدد رضا عبدالعال على أن القرار الأنسب كان عرض إمام عاشور للبيع فورًا. وأوضح أن هذا الإجراء كان سيُسهم في تهدئة غضب جماهير الأهلي، ويحفظ في الوقت نفسه هيبة النادي ومبادئه، بدلًا من الاكتفاء بعقوبة اعتبرها غير رادعة.





تشكيك في التزام اللاعب

وأشار عبدالعال إلى أن تصرف إمام عاشور يعكس عدم وضع مصلحة الأهلي في مقدمة أولوياته، مؤكدًا أن مثل هذا السلوك لا يتماشى مع لاعب يرتدي القميص الأحمر. وأضاف أن أي لاعب آخر كان سيُعرض للبيع فورًا في حال ارتكابه نفس الخطأ، وربما لم يكن ليشارك مجددًا مع الفريق.





أمثلة من داخل الأهلي

واستشهد نجم الكرة السابق بمواقف مشابهة داخل النادي الأهلي، موضحًا أن عمرو السولية في الموسم الماضي، رغم تسجيله هدفًا، تم استبداله ثم أبدى اعتراضه، ليخرج المدرب بعدها ويؤكد عدم رغبته فيه. كما أشار إلى محمد مجدي أفشة، الذي تراجع ظهوره بعد تصريحاته الإعلامية، قبل أن تتم إعارته في الموسم الحالي.





رسالة واضحة للإدارة

واختتم رضا عبدالعال تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي نادٍ كبير، وقراراته يجب أن تكون حاسمة وصارمة للحفاظ على الانضباط، مشددًا على أن التساهل في مثل هذه المواقف قد يفتح الباب لتكرار الأزمات داخل الفريق مستقبلاً.



