هيش وحشيش .. إخماد حريق هائل بمحيط مجلس مدينة بنها

تابع الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، جهود السيطرة على حريق نشب بمحيط سور مخازن مجلس مدينة بنها بشارع الصهاريج بعزبة الزراعة.



وكانت غرفة العمليات ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة قد تلقيا بلاغاً باندلاع الحريق، وعلى الفور تم الدفع بعدد 3 سيارات إطفاء من قوات الحماية المدنية للتعامل مع الحريق والسيطرة عليه.

وبالفحص تبين أن الحريق نشب في كمية من مخلفات الأشجار والهيش والحشائش المتراكمة بمحيط السور بالقرب من مديرية الزراعة، حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بالكامل ومنع امتداده دون وقوع أي خسائر.



وكإجراء احترازي، تم فصل الغاز عن المنطقة لحين الانتهاء من أعمال التبريد الجارية حالياً، وذلك لضمان سلامة الموقع والمواطنين