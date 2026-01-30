قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران.. 3 شروط أمريكية قبل اندلاع الحرب
بتوجيهات حكومية.. خطة متكاملة لتدشين معارض «أهلاً رمضان» وتوفير السلع الشهر المقبل
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة مطروح
موجة اعتقالات واسعة في إيران.. تقارير عن احتجاز المحتجين في مستودعات ومرافق سرية
الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة.. وتفتتح 53 مسجدا جديدا اليوم
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 30-1-2026
الطقس اليوم | ارتفاع طفيف في درجات الحرارة .. والأجواء تميل للدفء
مصر وتونس في نهائي تاريخي لأمم أفريقيا لكرة اليد
الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة يانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا
لماذا سمي شعبان بشهر الغفلة وسبب تخصيصه بالطاعة ؟ عالم أزهري يجيب
سعر الدولار اليوم 30 - 1 - 2026
عرضه للبيع فورا.. رضا عبد العال يهاجم الأهلي بسبب عقوبة إمام عاشور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

انطلاق الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا اليوم

دورى ابطال افريقيا
دورى ابطال افريقيا
رباب الهواري

تنطلق اليوم الجمعة منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي تستمر حتى يوم الأحد المقبل، بمشاركة الأهلي وبيراميدز ممثلي مصر في البطولة القارية.

تهدف هذه الجولة إلى حسم مراكز التأهل في بعض المجموعات، مع زيادة المنافسة بين الفرق على الصدارة والمراكز المؤهلة لدور ربع النهائي.

الأهلي يواجه يانج أفريكانز التنزاني

يستعد الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني خارج ملعبه، بحثًا عن الفوز وحصد النقاط الثلاث، لضمان التأهل المبكر إلى ربع نهائي دوري الأبطال قبل جولتين على نهاية دور المجموعات.

ويأمل المارد الأحمر في تقديم أداء قوي يعكس مستوى الفريق الأفريقي ويعزز فرصه في الصدارة، خاصة بعد البداية القوية في المباريات السابقة بالمجموعة.

بيراميدز يسعى لتعويض التعادل

في الوقت ذاته، يخوض بيراميدز مواجهة صعبة أمام نهضة بركان المغربي، بعد تعادله في الجولة الماضية.

يطمح الفريق السماوي إلى تحقيق الفوز لتعزيز فرصه في التأهل والاستمرار في المنافسة على لقب البطولة، في ظل رغبة الفريق في الحفاظ على مستواه القاري والمضي قدمًا في البطولة.

جدول مباريات الجولة الرابعة
 

الجمعة 30 يناير

  • الهلال السوداني × ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي – الساعة 9:00 مساءً (بي إن سبورتس)

السبت 31 يناير

  • يانج أفريكانز التنزاني × الأهلي – الساعة 3:00 عصرًا (بي إن سبورتس)
  • بيترو أتلتيكو الأنجولي × الملعب المالي – الساعة 6:00 مساءً (بي إن سبورتس)
  • الجيش الملكي المغربي × شبيبة القبائل الجزائري – الساعة 9:00 مساءً (بي إن سبورتس)
     

الأحد 1 فبراير

  • سيمبا التنزاني × الترجي التونسي – الساعة 3:00 عصرًا (بي إن سبورتس)
  • بيراميدز × نهضة بركان المغربي – الساعة 6:00 مساءً (بي إن سبورتس)
  • ريفرز يونايتد النيجيري × باور ديناموز الزامبي – الساعة 6:00 مساءً (بي إن سبورتس)
  • مولودية الجزائر × سانت إيلوي لوبوبو الكونغولي – الساعة 9:00 مساءً (بي إن سبورتس


 


 

دورى ابطال افريقيا اخبار الرياضة بيراميدز سيمبا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

سعره مش هينزل | شعبة الذهب تعلن خبرا صادما عن المعدن الأصفر

المتهمة بقتل الفنانة هدى شعراوي

الأمن السوري يعلن القبض على المتهمة بقـ تل الفنانة هدى شعراوي

حسام حسن

حسام حسن يدرس استبعاد إمام عاشور من معسكر المنتخب

سعر الذهب

يلامس الـ 8000 جنيه .. توقعات برلمانية بارتفاع أسعار الذهب

طارق السيد

تزامنا مع أزمه إمام عاشور.. طارق السيد يفجر مفاجأة صادمة لجماهير الأهلي عن نجمي الفريق

قرض حسن من بنك ناصر الاجتماعي

بالبطاقة بس .. شروط الحصول على قرض حسن من بنك ناصر الاجتماعي

امام عاشور

في الجونة .. مهيب يكشف المستور بأزمة إمام عاشور مع الأهلي

شوبير

شوبير: إذا لم يحضر إمام عاشور التدريبات اليوم تنتهي مسيرته مع الأهلي

ترشيحاتنا

الحموضة

3 عادات افعلها أثناءالأكل ولن تعانى من الحموضة

الملوخية

طريقة تخزين الملوخية للحفاظ على اللون والطعم

المناعة

بدون فلوس .. عادة تحميك من الأمراض الصحية والنفسية وتزيد جمالك

بالصور

إيران.. 3 شروط أمريكية قبل اندلاع الحرب

إيران
إيران
إيران

الميزان بيضحك عليك.. السبب الحقيقي لفشل رحلة التخسيس

الميزان بيضحك عليك… وده السبب الحقيقي اللي مخليك مش بتخسي
الميزان بيضحك عليك… وده السبب الحقيقي اللي مخليك مش بتخسي
الميزان بيضحك عليك… وده السبب الحقيقي اللي مخليك مش بتخسي

وصفات طبيعية لتجديد خلايا البشرة

وصفات طبيعية للبشرة
وصفات طبيعية للبشرة
وصفات طبيعية للبشرة

فيديو

الميزان بيضحك عليك… وده السبب الحقيقي اللي مخليك مش بتخسي

الميزان بيضحك عليك.. السبب الحقيقي لفشل رحلة التخسيس

ملكة جمال أمريكا

ملكة جمال أمريكا.. انتصرت على توقعات الأطباء وخسرت المعركة الأخيرة

الدكتور مجدي يعقوب

مجدي يعقوب : زوجتي لها اليد العليا في البيت .. وبسمع كلامها جدا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد