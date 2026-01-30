انطلاق الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا اليوم

تنطلق اليوم الجمعة منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي تستمر حتى يوم الأحد المقبل، بمشاركة الأهلي وبيراميدز ممثلي مصر في البطولة القارية.

تهدف هذه الجولة إلى حسم مراكز التأهل في بعض المجموعات، مع زيادة المنافسة بين الفرق على الصدارة والمراكز المؤهلة لدور ربع النهائي.

الأهلي يواجه يانج أفريكانز التنزاني

يستعد الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني خارج ملعبه، بحثًا عن الفوز وحصد النقاط الثلاث، لضمان التأهل المبكر إلى ربع نهائي دوري الأبطال قبل جولتين على نهاية دور المجموعات.

ويأمل المارد الأحمر في تقديم أداء قوي يعكس مستوى الفريق الأفريقي ويعزز فرصه في الصدارة، خاصة بعد البداية القوية في المباريات السابقة بالمجموعة.

بيراميدز يسعى لتعويض التعادل

في الوقت ذاته، يخوض بيراميدز مواجهة صعبة أمام نهضة بركان المغربي، بعد تعادله في الجولة الماضية.

يطمح الفريق السماوي إلى تحقيق الفوز لتعزيز فرصه في التأهل والاستمرار في المنافسة على لقب البطولة، في ظل رغبة الفريق في الحفاظ على مستواه القاري والمضي قدمًا في البطولة.

جدول مباريات الجولة الرابعة



الجمعة 30 يناير

الهلال السوداني × ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي – الساعة 9:00 مساءً (بي إن سبورتس)

السبت 31 يناير

يانج أفريكانز التنزاني × الأهلي – الساعة 3:00 عصرًا (بي إن سبورتس)

بيترو أتلتيكو الأنجولي × الملعب المالي – الساعة 6:00 مساءً (بي إن سبورتس)

الجيش الملكي المغربي × شبيبة القبائل الجزائري – الساعة 9:00 مساءً (بي إن سبورتس)



الأحد 1 فبراير

سيمبا التنزاني × الترجي التونسي – الساعة 3:00 عصرًا (بي إن سبورتس)

بيراميدز × نهضة بركان المغربي – الساعة 6:00 مساءً (بي إن سبورتس)

ريفرز يونايتد النيجيري × باور ديناموز الزامبي – الساعة 6:00 مساءً (بي إن سبورتس)

مولودية الجزائر × سانت إيلوي لوبوبو الكونغولي – الساعة 9:00 مساءً (بي إن سبورتس








