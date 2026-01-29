دوري أبطال إفريقيا | الأهلي ينهي مرانه الأول في تنزانيا

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول في تنزانيا منذ قليل، والذي أقيم على الملعب الفرعي لإستاد أماني بجزيرة زانزبار، استعدادًا لمباراة يانج أفريكانز بدوري أبطال إفريقيا.

وحرص وليد صلاح الدين، مدير الكرة، على الاجتماع باللاعبين في حضور الجهاز الفني بقيادة ييس توروب، قبل انطلاق فقرات المران الجماعي.

وانطلقت التدريبات بمران بدني واستشفائي متنوع، قبل أن يؤدي اللاعبون جانبًا من تدريبات الكرة.

فيما أدى ثلاثي حراسة المرمى بالفريق محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريبات بدنية وفنية منفردة على هامش المران الجماعي.

واختتم ييس توروب، المدير الفني، فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمقرر لها الثالثة عصر السبت.