رسميا .. الأهلي يعلن ضم صخرة دفاعات بتروجيت في الميركاتو الشتوي

أعلن النادي الأهلي التعاقد مع اللاعب هادي رياض، لمدة 3 مواسم ونصف، قادما من صفوف فريق بتروجت.

وفي بيان رسمي للنادي الأهلي وقع اللاعب هادي رياض ‏على العقود، وأنهى النادي كافة الإجراءات الإدارية والمالية.

وأنهى هادي رياض مدافع فريق بتروجت ارتباطه بشكل رسمي بالنادي البترولي، وذلك تمهيدًا للانتقال إلى صفوف فريق النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

كان نادي بتروجت أعلن رحيل هادي رياض مدافع الفريق البترولي عن صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية وانتقاله إلى النادي الأهلي في صفقة بيع نهائي.

ووجهت الصفحة الرسمية لنادي بتروجيت عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك الشكر لـ هادي رياض على الفترة التي قضاها ضمن صفوف النادي البترولي معلنة رحيله عن صفوف الفريق.

وأنهى النادي الأهلي رسميًا صفقة ضم اللاعب هادي رياض مقابل 35 مليون جنيه، ومن المقرر الإعلان الرسمي خلال ساعات.