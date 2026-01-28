إبراهيم عبدالجواد: هادي رياض يوقع على الاستغناء الخاص به في بتروجيت

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، عن توقيع اللاعب هادي رياض على الاستغناء الخاص به من نادي بتروجيت استعدادا للانضمام إلى صفوف فريق الكرة الأول بالنادي الاهلي.

وكتب إبراهيم عبد الجواد من خلال حسابه الشخصي على منصة اكس : “صفقة الأهلي الجديدة 🔴 ‏هادي رياض يوقع على الاستغناء الخاص به في بتروجيت ويجري الكشف الطبي اليوم”.



وأنهى النادى الأهلى اتفاقه لضم هادى رياض، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد موافقة ناديه بتروجت على عرض الأهلى، فى ظل تمسك اللاعب بالانتقال وارتداء القميص الأحمر، ما سهل إتمام المفاوضات والوصول إلى اتفاق نهائى بين الطرفين.