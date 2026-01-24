الإعلان خلال ساعات.. التفاصيل الكاملة لعقد هادي رياض مع الأهلي |خاص

يستعد مسئولو النادي الأهلي للإعلان رسميًا عن ضم الصفقة الخامسة لصفوف فريق الكرة الأول، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية يناير 2026، بعد حسم التعاقد مع هادي رياض مدافع فريق بتروجت، لتدعيم الخط الخلفي للفريق الأحمر قبل استكمال مشواره المحلي والقاري.

وحصل الأهلي على توقيع هادي رياض بعد التوصل لاتفاق نهائي مع إدارة نادي بتروجت على كافة التفاصيل المالية الخاصة بالصفقة، إلى جانب خضوع اللاعب للفحص الطبي بنجاح، ليصبح على أعتاب الظهور الرسمي بقميص القلعة الحمراء.

ووقع المدافع الشاب على عقد يمتد لمدة 4 سنوات ونصف، يبدأ خلال شهر يناير الجاري ويستمر حتى نهاية موسم 2030-2031.

جلسة تصوير وتقديم رسمي في التتش

وأكد مصدر مسؤول داخل الجهاز الفني للنادي الأهلي في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد أن هادي رياض سيصل إلى ملعب مختار التتش خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل الخضوع لجلسة تصوير رسمية تمهيدًا لتقديمه عبر المنصات الإعلامية للنادي.

وأضاف المصدر أن اللاعب سينضم مباشرة إلى التدريبات الجماعية عقب عودة الفريق من الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون، بعد الفوز الأخير على يانج أفريكانز التنزاني في دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي يحسم الصراع رغم إغراءات بيراميدز

وشهدت صفقة هادي رياض منافسة قوية من جانب نادي بيراميدز، الذي حاول دخول المفاوضات بقوة في الساعات الماضية، إلا أن رغبة اللاعب في ارتداء القميص الأحمر لعبت دورًا حاسمًا في إنهاء الصفقة لصالح الأهلي.

كما وافقت إدارة الأهلي على طلب نادي بتروجت بسداد قيمة الصفقة دفعة واحدة بدلًا من التقسيط، وهو ما ساهم في إنهاء المفاوضات سريعًا وحسم الاتفاق بين الطرفين.

تدعيم دفاعي جديد للأحمر

يأتي التعاقد مع هادي رياض في إطار خطة الأهلي لتدعيم الخط الدفاعي خلال الميركاتو الشتوي، بعد ضم عمرو الجزار، في ظل ضغط المباريات محليًا وأفريقيًا، ورغبة الجهاز الفني في توفير حلول متعددة داخل الخط الخلفي.

صفقات الأهلي في يناير 2026

كان النادي الأهلي قد أبرم أربع صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وهم:

• يوسف بلعمري

• عمرو الجزار

• أحمد عيد

• مروان عثمان

ليصبح هادي رياض الصفقة الخامسة المنتظرة رسميًا.

موعد سفر الأهلي لتنزانيا

على صعيد آخر، حقق الأهلي فوزًا مهمًا على يانج أفريكانز التنزاني بنتيجة 2-0، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، سجل هدفي اللقاء محمود حسن تريزيجيه.

وقرر مسئولو الأهلي سفر بعثة الفريق إلى تنزانيا على متن طائرة خاصة استعدادًا لمواجهة يانج أفريكانز يوم 31 يناير الجاري، في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات.

وأسند مجلس الإدارة رئاسة بعثة الفريق إلى محمد الدماطي، الذي يتولى التنسيق الكامل مع الجهاز الفني لتوفير أقصى درجات الراحة للاعبين قبل اللقاء المرتقب، الذي يمثل أهمية كبيرة في صراع صدارة المجموعة.

