أوكا أفضل لاعب فى مباراة مصر وأوغندا بأمم أفريقيا لكرة اليد

حصل محمد عماد أوكا لاعب المنتخب الوطني لكرة اليد على جائزة أفضل لاعب في المباراة التى فاز بها منتخب مصر على نظيره الأوغندي بنتيجة 54-13، فى آخر مبارياته بدور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها رواندا خلال الفترة من 21 وحتى 31 يناير الجارى، ليتأهل إلي الدور الرئيسي، محققا العلامة الكاملة بدور المجموعات.

واختتم منتخب مصر لكرة اليد مشواره في دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في رواندا، بتحقيق فوز كاسح على منتخب أوغندا بنتيجة 54–13، في لقاء أكد خلاله الفراعنة تفوقهم الكامل وهيمنتهم المطلقة على مجريات البطولة.

فرض المنتخب المصري سيطرته على المباراة منذ الدقائق الأولى، ونجح في إنهاء الشوط الأول متقدمًا بنتيجة 27–5، في ظل تفوق واضح على المستويين الدفاعي والهجومي، وتنوع الحلول التهديفية بين جميع اللاعبين.

وبهذا الفوز، حسم منتخب مصر تأهله إلى الدور الرئيسي بالعلامة الكاملة، بعدما حقق الفوز في جميع مبارياته بدور المجموعات، حيث:

• افتتح مشواره بالفوز على الجابون 36–25

• ثم تفوق على أنجولا بنتيجة 41–28

• واختتم الدور الأول باكتساح أوغندا 54–13

بطولة مؤهلة للمونديال

وتستضيف العاصمة الرواندية كيجالي منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد 2026، التي تُعد مؤهلة إلى بطولة العالم، حيث تتأهل المنتخبات الخمسة الأولى في الترتيب النهائي إلى المونديال المقبل.

قائمة منتخب مصر في البطولة

حراسة المرمى:

محمد علي – محمد عصام الطيار – عبدالرحمن حميد

الجناح الأيمن:

أكرم يسري – محمد أوكا

الجناح الأيسر:

أحمد هشام سيسا – محمد مؤمن صفا

الظهير الأيمن:

يحيى خالد – مهاب سعيد

الظهير الأيسر:

علي زين – أحمد هشام دودو – نبيل شريف – هشام صلاح

الدائرة:

إبراهيم المصري – أحمد عادل – ياسر سيف – محمد عبدالعزيز «جدو»

صناعة اللعب:

يحيى الدرع – سيف الدرع

مجموعات البطولة

• المجموعة الأولى: الجزائر – نيجيريا – رواندا – زامبيا

• المجموعة الثانية: مصر – أنجولا – الجابون – أوغندا

• المجموعة الثالثة: تونس – غينيا – الكاميرون – كينيا

• المجموعة الرابعة: الرأس الأخضر – المغرب – الكونغو – بنين

يقام دور المجموعات بنظام الدوري من دور واحد، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور الرئيسي، حيث:

• تضم المجموعة الأولى في الدور الرئيسي أول ووصيف المجموعتين الأولى والثانية

• تضم المجموعة الثانية في الدور الرئيسي أول ووصيف المجموعتين الثالثة والرابعة

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي.