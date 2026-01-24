قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي: مصر ستظل حصنا منيعا ضد الاضطرابات وواحة للأمن والاستقرار
عصام الصباحي يتنازل عن ترشحه لرئاسة الوفد ويرفع دعوى ببطلان الانتخابات.. مستندات
لمحدودي ومتوسطي الدخل.. رابط وموعد التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي 2026
احتفالية عيد الشرطة.. وزير الداخلية يقدم للرئيس السيسي هدية تذكارية
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 24-1-2026 في مصر
الرئيس السيسي يكرم أسر شهداء الشرطة
عيب يا ميدو.. أزمة السحر والزئبق تشتعل والصقر يطالب بالاعتذار للجيل الذهبي
وزير الداخلية: جماعة الإخوان الإرهابية تواصل بث الشائعات على مواقع التواصل
توفيق: معدل الجريمة يواصل التراجع بفضل جهود وزارة الداخلية والتفاعل الجماهيري
وزير الداخلية: نعمل على الرصد المبكر للتنظيمات الإرهابية وتجفيف الأفكار المتطرفة
إنجاز دولي جديد لطب قناة السويس.. تجديد اعتماد لجنة أخلاقيات البحث العلمي لدى OHRP
اختراق مفاجئ.. عبور 26 طائرة صينية و6 سفن إلى تايوان
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

عيب يا ميدو.. أزمة السحر والزئبق تشتعل والصقر يطالب بالاعتذار للجيل الذهبي

احمد حسن
احمد حسن
ياسمين تيسير

 شن أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق هجوما ضاريا على أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك السابق، وطالبه بالاعتذار للجيل الذهبي والكابتن حسن شحاتة.

 وقال أحمد حسن في تصريحات عبر برنامجه "الكابتن"، المذاع على قناة "DMC":" يجب على ميدو الاعتذار لنجوم الجيل الذهبي الذين أكل معهم عيش وملح".

 تابع: كسبنا أفريقيا بتعبنا ومجهودنا مش بالزئبق الأحمر والسحر، وما قاله ميدو غير صحيح وكان يجب ألا يتحدث بتلك الطريقة".

 أضاف: ميدو شخص جدلي ويحب الجدل ولكن مش في دي ومش على حساب زمايلك، ومش على حساب المجهود الذي قمنا به، حققنا البطولات بالعرق والمجهود ومش بالسحر".

 وقال أيضا: لو بنكسب بالسحر.. ليه موصلناش كأس العالم مع إننا كنا نستحق ذلك؟".

 استطرد: ما قاله في البيان الصادر منه أن الجماهير فهمت كلامه غلط.. غير صحيح، قدمنا بطولات قوية والعالم أجمع كله أشاد بنا في 2008، مباراة الكاميرون وكوت ديفوار، تصديات الحضري.. هل كانت حظ؟.. هدف عمرو زكي في كوت ديفوار كان حظ.. كل ده بالحظ والسحر؟".

 واصل: ميدو كان يرتدي رقم 15 بسبب تواجد حسام حسن الذي يرتدي رقم 9، وهي أولوية بكل تأكيد، وفي غياب حسام كان ميدو يرتدي الرقم 9".

وأردف : ميدو قال إنه في 2010 كان أهم لاعب في الزمالك وكان شايل النادي.. أنت يا ميدو في 2010 لعبت 11 مباراة من أصل 15 سجلت هدف وحيد".

واختتم أحمد حسن حديثه قائلا: "أنا أحب ميدو ولكن تقلل من مجهود 6 سنوات لجيل ذهبي الجميع ارتبط به لازم نرد وواجب عليك الاعتذار للجميع وللاعبين، واعتذار خاص للكابتن حسن شحاتة".

ميدو احمد حسن الدوري المنتخب

هل يُعتبر السوشي وجبة صحية؟
تناول ألواح البروتين ليست صحية
اعتقال الإسرائيليين
جيتور ‏X70‎‏ موديل 2021
