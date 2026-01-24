عيب يا ميدو.. أزمة السحر والزئبق تشتعل والصقر يطالب بالاعتذار للجيل الذهبي

شن أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق هجوما ضاريا على أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك السابق، وطالبه بالاعتذار للجيل الذهبي والكابتن حسن شحاتة.

وقال أحمد حسن في تصريحات عبر برنامجه "الكابتن"، المذاع على قناة "DMC":" يجب على ميدو الاعتذار لنجوم الجيل الذهبي الذين أكل معهم عيش وملح".

تابع: كسبنا أفريقيا بتعبنا ومجهودنا مش بالزئبق الأحمر والسحر، وما قاله ميدو غير صحيح وكان يجب ألا يتحدث بتلك الطريقة".

أضاف: ميدو شخص جدلي ويحب الجدل ولكن مش في دي ومش على حساب زمايلك، ومش على حساب المجهود الذي قمنا به، حققنا البطولات بالعرق والمجهود ومش بالسحر".

وقال أيضا: لو بنكسب بالسحر.. ليه موصلناش كأس العالم مع إننا كنا نستحق ذلك؟".

استطرد: ما قاله في البيان الصادر منه أن الجماهير فهمت كلامه غلط.. غير صحيح، قدمنا بطولات قوية والعالم أجمع كله أشاد بنا في 2008، مباراة الكاميرون وكوت ديفوار، تصديات الحضري.. هل كانت حظ؟.. هدف عمرو زكي في كوت ديفوار كان حظ.. كل ده بالحظ والسحر؟".

واصل: ميدو كان يرتدي رقم 15 بسبب تواجد حسام حسن الذي يرتدي رقم 9، وهي أولوية بكل تأكيد، وفي غياب حسام كان ميدو يرتدي الرقم 9".

وأردف : ميدو قال إنه في 2010 كان أهم لاعب في الزمالك وكان شايل النادي.. أنت يا ميدو في 2010 لعبت 11 مباراة من أصل 15 سجلت هدف وحيد".

واختتم أحمد حسن حديثه قائلا: "أنا أحب ميدو ولكن تقلل من مجهود 6 سنوات لجيل ذهبي الجميع ارتبط به لازم نرد وواجب عليك الاعتذار للجميع وللاعبين، واعتذار خاص للكابتن حسن شحاتة".