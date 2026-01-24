رفض طعن نصر أبو الحسن ضد قرار وزير الرياضة بإحالته للنيابة العامة

كشف المستشار نهاد حجاج آخر المستجدات حول طعن المهندس نصر ابو الحسن ضد قرار وزير الشباب والرياضة بإحالته للنيابة العامة.
قال المستشار نهاد حجاج عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: قررت المحكمة بجلسة اليوم السبت الموافق ٢٤ يناير ٢٠٢٦ بشأن الدعوي المرفوعة من المهندس نصر ابوالحسن ضد قرار وزير الشباب والرياضة :-
١- رفض الشق العاجل بوقف تنفيذ قرار وزير الشباب والرياضة والمتضمن وقف مجلس الادارة وإحالته للنيابة العامة.
٢- احالة الدعوي لهيئة مفوضي الدولة لاعداد الرأي القانوني وتحددت جلسة ٧ فبراير ٢٠٢٦ للنظر في موضوع الطعن .