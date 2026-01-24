يستضيف مانشستر سيتي الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري عمر مرموش، نظيره وولفرهامبتون، مساء اليوم، السبت، على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، في مباراة يسعى خلالها الفريق السماوي لكسر سلسلة النتائج السلبية الأخيرة واستعادة نغمة الانتصارات.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تقام مباراة مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتنقل شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتازـ وقد حددت قناة beIN Sports 1 HD وقناة beIN 4K لبث المباراة.

ويأتي اللقاء بعد المواجهة السابقة بين الفريقين هذا الموسم في أغسطس الماضي، والتي حسمها مانشستر سيتي بنتيجة 4-0 على ملعب مولينيو، وهو ما يمنح الفريق السماوي ثقة تاريخية في مواجهاته مع وولفرهامبتون، حيث فاز في 10 من آخر 11 مواجهة مباشرة، مسجلاً 32 هدفًا خلال تلك المباريات.

ورغم الانطلاقة القوية للعام الماضي، حيث حقق مانشستر سيتي ثمانية انتصارات متتالية، بدأ الفريق العام الجديد بشكل متذبذب، محققًا انتصارين فقط في أول سبع مباريات، مع تلقيه هزيمتين متتاليتين أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، وبودو جليمت في دوري أبطال أوروبا.

وللتخفيف من غضب الجماهير بعد الهزيمة الأوروبية، قام قائد الفريق إيرلينغ هالاند وزملاؤه بجمع مبلغ 10 آلاف جنيه إسترليني لإعادة قيمة التذاكر للمشجعين الذين سافروا لمؤازرة الفريق.

ويأمل مانشستر سيتي في استعادة الصدارة المؤقتة للجدول عبر الفوز على وولفرهامبتون، بعد أربع مباريات متتالية في مختلف المسابقات دون تحقيق أي انتصار، والعمل على استعادة الثقة قبل المباريات الحاسمة المقبلة.

في المقابل، يدخل وولفرهامبتون اللقاء بمعنويات أفضل قليلًا، مستفيدًا من سلسلة نتائج إيجابية في آخر أربع مباريات بالدوري (فوز واحد وثلاثة تعادلات)، لكنه لا يزال يعاني على صعيد ترتيب البطولة، متأخرًا بفارق 14 نقطة عن مناطق الأمان.