مش طريقة إدارة.. شوبير يفتح النار على مجلس الزمالك بعد صدمة إيقاف القيد العاشرة

شن الإعلامي أحمد شوبير هجوماً لاذعاً على مجلس إدارة نادي الزمالك، عقب صدور قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بإيقاف قيد النادي للمرة العاشرة، بسبب المستحقات المتأخرة لصالح النادي السابق للبرازيلي خوان بيزيرا.

شوبير: الزمالك لا يستحق ما يحدث له

وأعرب شوبير، في تصريحات تلفزيونية، عن استيائه الشديد من تكرار الأزمات القانونية، قائلاً: «ليس من المنطقي أن يواجه الزمالك قراراً بإيقاف القيد كل أسبوع تقريباً، الإجمالي وصل لـ 10 قضايا، وآخرها أزمة نادي خوان بيزيرا.. الزمالك لا يستحق ما يحدث له».

وفجّر شوبير مفاجأة بشأن المسؤولية الإدارية، مؤكداً أن جميع القضايا العشر التي تسببت في إيقاف القيد حدثت في عهد مجلس الإدارة الحالي، باستثناء قضية اللاعب التونسي فرجاني ساسي.

وتساءل باستنكار: «هل يستطيع الزمالك سداد مستحقات نادي بيزيرا قبل إغلاق القيد في 8 فبراير؟».

وانتقد شوبير غياب الدور الفعال لعدد من أعضاء المجلس، مشيراً إلى أنه لا يرى تحركات ملموسة من الثنائي هاني برزي وحسين السيد، مؤكداً أن الدعم الوحيد يأتي من الخارج عبر رجل الأعمال ممدوح عباس.

كما تطرق شوبير إلى ملف رحيل النجوم، متسائلاً: «هل ستكفي أموال بيع ناصر ماهر إلى بيراميدز لحل كل هذه المديونيات؟»، واختتم حديثه برسالة شديدة اللهجة للمسؤولين: «ليس هكذا تُدار الأندية الكبرى، نحن نتحدث عن الزمالك، أحد أهم القلاع الرياضية في مصر وأفريقيا والوطن العربي».