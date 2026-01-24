قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عصام الصباحي يتنازل عن ترشحه لرئاسة الوفد ويرفع دعوى ببطلان الانتخابات
لمحدودي ومتوسطي الدخل.. رابط وموعد التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي 2026
احتفالية عيد الشرطة.. وزير الداخلية يقدم للرئيس السيسي هدية تذكارية
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 24-1-2026 في مصر
الرئيس السيسي يكرم أسر شهداء الشرطة
عيب يا ميدو.. أزمة السحر والزئبق تشتعل والصقر يطالب بالاعتذار للجيل الذهبي
وزير الداخلية: جماعة الإخوان الإرهابية تواصل بث الشائعات على مواقع التواصل
توفيق: معدل الجريمة يواصل التراجع بفضل جهود وزارة الداخلية والتفاعل الجماهيري
وزير الداخلية: نعمل على الرصد المبكر للتنظيمات الإرهابية وتجفيف الأفكار المتطرفة
إنجاز دولي جديد لطب قناة السويس.. تجديد اعتماد لجنة أخلاقيات البحث العلمي لدى OHRP
اختراق مفاجئ.. عبور 26 طائرة صينية و6 سفن إلى تايوان
خاص| الأهلي يجهز بلعمري والجزار لظهورهما الأول أمام وادي دجلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أياكس يسعى لاستعارة نجم برشلونة.. والنادي الكتالوني يتمسك بلاعبه

برشلونة
برشلونة
إسراء أشرف

أفادت تقارير صحفية بأن نادي أياكس الهولندي أبدى اهتمامه بالحصول على خدمات لاعب وسط برشلونة الشاب، مارك بيرنال، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، في محاولة لتعزيز صفوفه بموهبة قادرة على إحداث فارق في وسط الملعب.

وأوضحت صحيفة «سبورت» الإسبانية أن بيرنال، الذي واجه مسيرة صعبة بسبب إصابة خطيرة في الركبة، بدأ يظهر مجددًا قدراته الفنية والجسدية بعد العودة التدريجية للملاعب، ما أعاد لفت الأنظار إليه داخل أوروبا وخارجها.

وعلى الرغم من الشائعات التي ترددت حول إمكانية رحيله في يناير لاستعادة إيقاع المباريات، فإن برشلونة متمسك ببقاء اللاعب، إذ يرى الجهاز الفني والإداري أن بيرنال سيكون محور ارتكاز الفريق خلال السنوات العشر المقبلة، ولا يفكر النادي في بيع عقده نهائيًا لأي فريق، سواء داخل إسبانيا أو خارجه، رغم استفسارات جيرونا وتحركات أندية أوروبية كبيرة.

كما أشار التقرير إلى أن المدرب هانز فليك يرفض المخاطرة بمخاطر الإصابة، ويستعين باللاعب في نظام المداورة مع لاعبين آخرين مثل كاسادو، لضمان تطوره وإبقائه جاهزًا بشكل كامل لبقية الموسم.

وكان بيرنال قد جدد عقده مع برشلونة حتى عام 2029 مع شرط جزائي ضخم قيمته 500 مليون يورو، أبدى موافقته على الاستمرار مع الفريق الكتالوني حتى نهاية الموسم، متعاونًا مع ممثليه والإدارة الرياضية لتحقيق هذا الهدف، رغم الاهتمام الواضح من أياكس والرغبة في ضمه مؤقتًا.

برشلونة مارك بيرنال بيرنال أياكس أياكس الهولندي فليك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان صبحي

المحكمة لـ رمضان صبحي ما سبب إعفاءك من الجيش؟ والأخر يرد "قانون كان نازل أن لو والدك مسافر تدفع فلوس وتاخد إعفاء"

أسعار الدواجن

قبل ماتنزل تشتري.. أسعار الدواجن اليوم السبت بالبورصة والأسواق

القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث

بعد إخلاء سبيلها.. القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث بالمطرية

الزمالك

قائمة الزمالك استعدادا لـ المصري في كأس الكونفدرالية الأفريقية

امام عاشور

صفقة القرن الحقيقية.. أحمد دويدار: الأهلي بدون إمام عاشور سيكون بلا شكل

يكثر الموت في شعبان

لماذا يكثر الموت في شهر شعبان و‏تتساقط فيه الأرواح؟.. انتبه لـ5 حقائق

الاهلي

الأهلي رفض استغلال الشرط الجزائي لتعزيز موقفه التفاوضي بصفقة الفاخوري

الضريبة العقارية

الضريبة العقارية.. إعفاء المكلفين من مقابل التأخير في هذه الحالة

ترشيحاتنا

هند صبري

فى رمضان 2026.. 5 أعمال درامية مستوحاة من قصص حقيقية

جيسيكا حسام الدين

شاهد جيسيكا حسام الدين بشخصية “سيرا” من فيلم “إذما”

نقابة السينمائيين

نشاطركم الأحزان.. نقابة المهن السينمائية تنعى شقيق المنتج أحمد يوسف

بالصور

هل السوشي صحي أم خدعة غذائية؟ ..احذر تناوله بهذه الطريقة

هل يُعتبر السوشي وجبة صحية؟
هل يُعتبر السوشي وجبة صحية؟
هل يُعتبر السوشي وجبة صحية؟

ألواح البروتين تحت المجهر.. خبراء يحذرون: ليست صحية وتزيد مخاطر الأمراض

تناول ألواح البروتين ليست صحية
تناول ألواح البروتين ليست صحية
تناول ألواح البروتين ليست صحية

حفلة سكر ومخدرات صاخبة.. الشرطة تعتقل 4 إسرائيليين في تايلاند

اعتقال الإسرائيليين
اعتقال الإسرائيليين
اعتقال الإسرائيليين

سعر جيتور X70 2021 المستعملة

جيتور ‏X70‎‏ موديل 2021
جيتور ‏X70‎‏ موديل 2021
جيتور ‏X70‎‏ موديل 2021

فيديو

 S-Class موديل 2027

مرسيدس تستعد لطرح S-Class موديل 2027 بفخامة وذكاء تقني متقدم.. بالفيديو

سميرة عبد العزيز

سميرة عبد العزيز: محمد رمضان شتمني وأنا سامحته.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد