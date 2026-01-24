أياكس يسعى لاستعارة نجم برشلونة.. والنادي الكتالوني يتمسك بلاعبه

أفادت تقارير صحفية بأن نادي أياكس الهولندي أبدى اهتمامه بالحصول على خدمات لاعب وسط برشلونة الشاب، مارك بيرنال، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، في محاولة لتعزيز صفوفه بموهبة قادرة على إحداث فارق في وسط الملعب.

وأوضحت صحيفة «سبورت» الإسبانية أن بيرنال، الذي واجه مسيرة صعبة بسبب إصابة خطيرة في الركبة، بدأ يظهر مجددًا قدراته الفنية والجسدية بعد العودة التدريجية للملاعب، ما أعاد لفت الأنظار إليه داخل أوروبا وخارجها.

وعلى الرغم من الشائعات التي ترددت حول إمكانية رحيله في يناير لاستعادة إيقاع المباريات، فإن برشلونة متمسك ببقاء اللاعب، إذ يرى الجهاز الفني والإداري أن بيرنال سيكون محور ارتكاز الفريق خلال السنوات العشر المقبلة، ولا يفكر النادي في بيع عقده نهائيًا لأي فريق، سواء داخل إسبانيا أو خارجه، رغم استفسارات جيرونا وتحركات أندية أوروبية كبيرة.

كما أشار التقرير إلى أن المدرب هانز فليك يرفض المخاطرة بمخاطر الإصابة، ويستعين باللاعب في نظام المداورة مع لاعبين آخرين مثل كاسادو، لضمان تطوره وإبقائه جاهزًا بشكل كامل لبقية الموسم.

وكان بيرنال قد جدد عقده مع برشلونة حتى عام 2029 مع شرط جزائي ضخم قيمته 500 مليون يورو، أبدى موافقته على الاستمرار مع الفريق الكتالوني حتى نهاية الموسم، متعاونًا مع ممثليه والإدارة الرياضية لتحقيق هذا الهدف، رغم الاهتمام الواضح من أياكس والرغبة في ضمه مؤقتًا.