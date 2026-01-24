السعودية وإسبانيا والبرازيل.. مواعيد مباريات المنتخب الودية استعدادا للمونديال

يستعد المنتخب الأول لكرة القدم للمشاركة في المونديال ، بخوض 3 تجارب ودية خلال الفترة المقبلة، استعداداً لخوض منافسات كأس العالم بأمريكا 2026.

وسيخوض المنتخب 3 لقاءات ودية أمام منتخبات، السعودية وإسبانيا والبرازيل.

موعد ودية مصر والسعودية



يواجه منتخب مصر نظيره السعودي في المباراة الودية الأولى 26 مارس المقبل، والتي تجمع المنتخبين فى دولة قطر استعداداً للمشاركة في كأس العالم بأمريكا 2026.

ويواجه المنتخب الوطني نظيره اسبانيا في المباراة الودية الثانية التي تجمع المنتخبين 30 من شهر مارس المقبل، على أن تُقام المباراة في دولة قطر.

واتفق الاتحاد المصري لكرة القدم مع نظيره البرازيلي على مواجهة ودية، فى شهر مايو المقبل خلال المعسكر الأخير للفراعنة في ختام الاستعداد لكأس العالم.



