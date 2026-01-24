عامر عامر: صلاح لا يتحمل مسؤولية خسارة أمم إفريقيا.. وإمام عاشور "في حتة تانية خالص"

شدد عامر عامر حارس مرمى نادي غزل المحلة الحالي وإنبي السابق، على أن محمد صلاح لا يتحمل مسؤولية خسارة لقب كأس أمم إفريقيا 2025 وحده، مؤكدًا أنه لاعب ضمن مجموعة اللاعبين، مهما كان اسمه كبيرًا وما يقدمه من تأثير مهم على نتائج منتخب مصر في كل البطولات، كرة القدم 11 لاعبًا والبدلاء والجهاز الفني والأجهزة المعاونة والجميع يتحمل المسؤولية في حالتي الفوز والخسارة.

وتابع "عامر" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: كنا نتمنى التتويج بكأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب، لكن قدر الله وما شاء فعل، منتخب مصر قدم كل ما يستطيع في مواجهة منتخبات أغلب لاعبيها محترفين مقابل 3 أو 4 محترفين لدينا فقط، مضيفًا: ما تحقق رغم الخسارة شيء يحسب لكرة القدم المصرية ولبطولة الدوري المصري، أن تستطيع الوصول لنصف نهائي أكبر بطولات القارة بقوام 90 ٪ منه لاعبين محليين.

وعن أفضل حارس مرمى في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، أضاف لاعب إنبي السابق: ياسين بونو حارس مرمى منتخب المغرب، لفت نظري بثبات مستواه وقوة أداؤه، هادىء جدًا ومتزن للغاية في الملعب، لا يتأثر بالضغوط ويعرف كيف يدير المباراة أمام المنافسين وكيف يتعامل مع جميع المهاجمين، متابعًا: وصول بونو للنهائي منحه الأفضلية على محمد الشناوي، لكن الثنائي حراس كبار ومميزين، الشناوي صديق عزيز وهو حارس مرمى مخضرم.

وواصل لاعب غزل المحلة الحالي: وادي دجلة هو الفريق الأفضل في الدوري المصري الممتاز حاليًا، لديهم مدير فني متميز وصغير في السن هو محمد الشيخ، يؤدون بشكل مميز ويحققون نتائج جيدة.

وأردف: مجدي عبد العاطي من المديرين الفنيين المحترمين في الدوري المصري، أعتقد أن مظلوم بشدة بسبب الأندية التي يعمل معها، كنت أتمنى العمل تحت قيادته، وهو المدرب الأفضل في دوري نايل حاليًا.

واختتم عامر عامر حديثه: إمام عاشور هو أفضل لاعب في مصر حاليًا بلا منازع، لاعب جودة عالية جدًا ومختلف تمامًا عن كل لاعبي الكرة المصرية، أي مدير فني يمكنه بناء الخطة وطريقة اللعب عليه، إمام عاشور كواليتي في حتة تانية خالص.