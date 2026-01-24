17 كلين شيت.. رقم قياسي لمصطفى شوبير في المباريات الأفريقية

أشاد الناقد الرياضي خالد طلعت، بأداء مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي، في المباريات الافريقية.

وكتب خالد طلعت عبر حسابه على فيسبوك: "رقم قياسي لمصطفى شوبير في المباريات الأفريقية سواء مع الأهلي أو مع منتخب مصر خاض 21 مباراة أفريقية خرج منها بـ 17 مباراة كلين شيت، واهتزت شباكه بـ 5 أهداف فقط لا غير".

وأغلق الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ملف مشاركته في بطولة دوري أبطال أفريقيا بشكل مؤقت، عقب الانتهاء من مواجهة يانج أفريكانز التنزاني، التي أُقيمت مساء أمس الجمعة على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات للبطولة القارية.

ويسعى الأهلي في المرحلة الحالية إلى تحويل كامل تركيزه نحو الاستحقاقات المحلية، في ظل ضغط المباريات وتلاحم المنافسات.

بداية الاستعداد لمواجهة وادي دجلة

بدأ الأهلي مباشرة الاستعداد لمباراته المقبلة أمام فريق وادي دجلة، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز. ويعمل الجهاز الفني على تصحيح الأخطاء التي ظهرت في اللقاء الأخير، مع تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقف الفريق في جدول الترتيب، خاصة مع اشتداد المنافسة بين فرق المقدمة.

موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة في الدوري

تُقام مباراة الأهلي أمام وادي دجلة في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الثلاثاء المقبل، على أن يستضيف اللقاء أحد ملاعب العاصمة. وتُعد المباراة مهمة للغاية للأهلي، الذي يسعى لمواصلة الانتصارات المحلية وتقليص الفارق مع فرق الصدارة، في ظل سعيه لاستعادة لقب الدوري هذا الموسم.