قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صراع قمة الدوري الأسباني يشتعل.. ريال مدريد في اختبار فياريال وبرشلونة ممنوع من الخطأ
ياميش رمضان.. أسعار البلح والمكسرات وقمر الدين بمحلات العطارة والمجمعات
أحمد العوضى يعلن عن مسابقة جديدة لجمهوره.. كل فايز 2000 جنيه
عامر عامر: تقييم حارس المرمى بالقطعة "خطأ".. والشناوي "متظلمش"
زيلينسكي: روسيا استهدفت مجددا قطاع الطاقة بنحو 400 صاروخ ومسيرة
سفارة أمريكا ببغداد تؤكد: نقل عناصر داعش من سوريا للعراق ليس أمرًا مستمرًا
زكاة أم صدقة؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل حول الحكم الشرعي لشنطة رمضان
الرئيس السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة
بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد الاحتفال بالذكرى الـ 74 لعيد الشرطة
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 24 يناير 2026.. عيار 21 بكام؟
خدمت بنفسي في أفغانستان.. الأمير هاري يهاجم ترامب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصطفى شوبير يوجه رسالة لجمهور الأهلي بعد مباراة يانج أفريكانز

مصطفى شوبير
مصطفى شوبير
سارة عبد الله

شارك مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي، متابعيه، صورا من لقاء الأهلي أمس أمام يانج افريكانز، في دوري أبطال افريقيا.

ووجه مصطفى شوبير رسالة لجمهور الأهلي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وكتب: “الحمد لله دائما وابدا 3 نقاط مهمين في مشوار دوري الأبطال”.

وأغلق الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ملف مشاركته في بطولة دوري أبطال أفريقيا بشكل مؤقت، عقب الانتهاء من مواجهة يانج أفريكانز التنزاني، التي أُقيمت مساء أمس الجمعة على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات للبطولة القارية. 

ويسعى الأهلي في المرحلة الحالية إلى تحويل كامل تركيزه نحو الاستحقاقات المحلية، في ظل ضغط المباريات وتلاحم المنافسات.

بداية الاستعداد لمواجهة وادي دجلة

بدأ الأهلي مباشرة الاستعداد لمباراته المقبلة أمام فريق وادي دجلة، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز. ويعمل الجهاز الفني على تصحيح الأخطاء التي ظهرت في اللقاء الأخير، مع تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقف الفريق في جدول الترتيب، خاصة مع اشتداد المنافسة بين فرق المقدمة.

موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة في الدوري

تُقام مباراة الأهلي أمام وادي دجلة في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الثلاثاء المقبل، على أن يستضيف اللقاء أحد ملاعب العاصمة. وتُعد المباراة مهمة للغاية للأهلي، الذي يسعى لمواصلة الانتصارات المحلية وتقليص الفارق مع فرق الصدارة، في ظل سعيه لاستعادة لقب الدوري هذا الموسم.

موقف الأهلي في جدول ترتيب الدوري المصري

يحتل النادي الأهلي حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 23 نقطة، بعد خوض عدد من المباريات القوية منذ انطلاق المسابقة. ويأمل الفريق الأحمر في حصد النقاط الثلاث أمام وادي دجلة من أجل تحسين موقعه والمنافسة بقوة على القمة خلال الجولات المقبلة.

مصطفى شوبير الأهلي يانج افريكانز دوري أبطال افريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يارا حسام حسن

أول رد من يارا حسام حسن على دعوى قضائية من خطيبها السابق.. ماذا حدث؟

دعاء قبل النوم في شعبان

دعاء النوم في شعبان.. لو كنت مكروبا ومديونا ومحزونا ردد 3 كلمات وأبشر

موعد أول يوم من رمضان 2026

موعد أول يوم من شهر رمضان 2026 وعدد ساعات الصيام.. تفاصيل

الطيران الأمريكية

شركات الطيران الأمريكية تلغي أكثر من 2500 رحلة اليوم.. ما السبب؟

شوبير

تأخر الصفقات القوية.. تعليق ناري من شوبير على غضب جماهير الأهلي

أسعار الدواجن

قبل ماتنزل تشتري.. أسعار الدواجن اليوم السبت بالبورصة والأسواق

بيراميدز

إبراهيم فايق يكشف كواليس انتقال عودة الفاخوري إلى بيراميدز

أحمد سعد مع سالم الهندي

صورة للتاريخ.. شاهد إطلالة أحمد سعد في حفلته بالسعودية

ترشيحاتنا

التعليم العالي

التعليم العالي: حصاد أسبوعي حافل بالأنشطة والقرارات الداعمة لتطوير القطاع

وزارة العمل

وزير العمل يدعو صاحب فيديو إهمال مكتب عمل دسوق للحضور وبحث مشكلته

وزيرة التنمية المحلية

انطلاق الأسبوع التدريبي الـ25 بمركز سقارة وبمشاركة 450 متدربًا بالمحافظات

بالصور

مرسيدس تستعد لطرح S-Class موديل 2027 بفخامة وذكاء تقني متقدم.. بالفيديو

 S-Class موديل 2027
 S-Class موديل 2027
 S-Class موديل 2027

تعرف على السيارات الـ 10 الأكثر مبيعا حول العالم

سوق السيارات
سوق السيارات
سوق السيارات

بسبب الحوادث .. تسلا أمام القضاء من جديد

تسلا
تسلا
تسلا

كيف تكتشفين الرجل النرجسي قبل الارتباط؟.. 10 علامات مبكرة تحذرك

كيف تكتشفين النرجسي قبل الارتباط؟
كيف تكتشفين النرجسي قبل الارتباط؟
كيف تكتشفين النرجسي قبل الارتباط؟

فيديو

 S-Class موديل 2027

مرسيدس تستعد لطرح S-Class موديل 2027 بفخامة وذكاء تقني متقدم.. بالفيديو

سميرة عبد العزيز

سميرة عبد العزيز: محمد رمضان شتمني وأنا سامحته.. تفاصيل

صورة من الفيديو

قصة فيديو هزّت الرأي العام.. ابن يعتدي على والده داخل منزله.. ونجله يكشف كواليس صراع ميراث وضع أسرة على حافة الانهيار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد