دوري أبطال أفريقيا| مصطفى شوبير: حققنا فوزًا مهمًّا على يانج أفريكانز

أكد مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الأهلي حقق فوزًا مهمًّا على يانج أفريكانز التنزاني بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت اليوم، ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، على استاد الجيش ببرج العرب.

وأوضح شوبير أن الأهلي سيطر على مجريات اللقاء في أغلب فتراته، وتم التعامل بشكل جيد مع هجمات يانج أفريكانز بفضل العمل الجماعي والتركيز الدفاعي للفريق.

تنفيذ التعليمات

وأضاف حارس الأهلي أن اللاعبين نفذوا تعليمات الجهاز الفني بشكل مميز خلال المباراة، مشيرًا إلى أن تسجيل هدف التقدم في الشوط الأول كان له دور كبير في منح الفريق الثقة وتحقيق الفوز.

الانسجام الكبير

وأشار شوبير إلى الانسجام الكبير بين عناصر الفريق، خاصة العناصر الجديدة التي شاركت في اللقاء مثل أحمد عيد ومروان عثمان، وقدم لهما التهنئة على الظهور الأول مع الفريق، متمنيًا لهما التوفيق في الفترة المقبلة.