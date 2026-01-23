ترتيب مجموعة الأهلي بعد الفوز على يانج أفريكانز 2-0 في دوري أبطال أفريقيا

خاض النادي الأهلي الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي حقق فيها الفوز على فريق يانج أفريكانز التنزاني بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ونستعرض لكم من خلال ذلك التقرير ترتيب المجموعة الثانية وهى كالتالي

الترتيب الفريق لعب النقاط 1 الأهلي 3 7 2 يانج أفريكانز 3 4 3 الجيش الملكي 2 1 4 شبيبة القبائل 2 1

فوز الأهلي

أهداف الأهلي

سجل هدف الأهلي الأول محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 45+3 من إنطلاق المباراة من رأسية رائعة تلقاها من عرضية محمد هاني ليعلن عن تقدم الأهلي بهدف نظيف.

وسجل هدف الأهلي الثاني محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 75 بعد تلقيه تمريرة سحرية من إمام عاشور ليسجلها في مرمى الفريق التنزاني لتعلن عن الهدف الثاني للأهلي.

وشهد المباراة سيطرة من جانب النادي الأهلي على مجريات اللعب ولكن دون خطورة على مرمى يانج أفريكانز، وهدد الفريق التنزاني مرمى الأهلي في فرصتين كاد أن يسجل منهم هدف التقدم تصدى مصطفى شوبير لأحدهم والأخرى مرت أعلى المرمى.

ترتيب الأهلي

وبهذه النتيجة رفع النادي الأهلي رصيده للنقطة 7 ليتصدر ترتيب المجموعة الثانية، وتوقف رصيد يانج أفريكانز عند النقطة 4 ليحتل المركز الثاني في المحموعة.

تشكيل الأهلي

وأعلن ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الأهلي لخوض مباراة يانج أفريكانز التنزاني، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني - ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - أحمد نبيل كوكا

خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - إمام عاشور

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو - محمود حسن تريزيجيه - مروان عثمان