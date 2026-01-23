قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دوري أبطال إفريقيا| التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بين الهلال وصن داونز
هل يلغي الله النار يوم القيامة؟.. علي جمعة يحسم الجدل
شهيد وبطل ومش خسارة في تراب مصر .. زوجة عامر عبد المقصود تنهار من البكاء
إطلاق نار مكثف من الدبابات الإسرائيلية بمعسكر جباليا شمال غزة
دوري أبطال إفريقيا| تريزيجيه: سعداء بالفوز على يانج أفريكانز.. ونشكر دعم ومساندة الجماهير
توقعات صادمة للذهب في 2026 بعد موجة الارتفاعات .. ماذا يحدث؟
نتنياهو يبحث مع ويتكوف وكوشنر تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. السبت
دوري أبطال إفريقيا| توروب: حققنا مكاسب عديدة بالفوز على يانج أفريكانز
مصطفى بكري يحذر: تسعير تقنين الأراضي في القرى يثير غضب المواطنين.. ومطالبات بتدخل عاجل من الحكومة
مصطفى بكري يحذر: العالم على أبواب مرحلة خطرة.. وترامب يخلخل النظام الدولي ويهدد أوروبا بالرسوم
بـ 100 دولار .. شعبة مواد البناء تكشف مفاجأة في أسعار الحديد
ناقد رياضي: الزمالك خسر إمام عاشور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

ترتيب مجموعة الأهلي بعد الفوز على يانج أفريكانز 2-0 في دوري أبطال أفريقيا

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

خاض النادي الأهلي الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي حقق فيها الفوز على فريق يانج أفريكانز التنزاني بنتيجة 2-0،  في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ونستعرض لكم من خلال ذلك التقرير ترتيب المجموعة الثانية وهى كالتالي

الترتيبالفريقلعبالنقاط
1الأهلي3
2يانج أفريكانز34
3الجيش الملكي 21
4شبيبة القبائل21

فوز الأهلي

حقق النادي الأهلي الفوز على فريق يانج أفريكانز التنزاني بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

أهداف الأهلي

سجل هدف الأهلي الأول محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 45+3 من إنطلاق المباراة من رأسية رائعة تلقاها من عرضية محمد هاني ليعلن عن تقدم الأهلي بهدف نظيف.

وسجل هدف الأهلي الثاني محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 75 بعد تلقيه تمريرة سحرية من إمام عاشور ليسجلها في مرمى الفريق التنزاني لتعلن عن الهدف الثاني للأهلي.

وشهد المباراة سيطرة من جانب النادي الأهلي على مجريات اللعب ولكن دون خطورة على مرمى يانج أفريكانز، وهدد الفريق التنزاني مرمى الأهلي في فرصتين كاد أن يسجل منهم هدف التقدم تصدى مصطفى شوبير لأحدهم والأخرى مرت أعلى المرمى.

ترتيب الأهلي

وبهذه النتيجة رفع النادي الأهلي رصيده للنقطة 7 ليتصدر ترتيب المجموعة الثانية، وتوقف رصيد يانج أفريكانز عند النقطة 4 ليحتل المركز الثاني في المحموعة.

تشكيل الأهلي

وأعلن ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الأهلي لخوض مباراة يانج أفريكانز التنزاني، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني - ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - أحمد نبيل كوكا

خط  الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - إمام عاشور

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو - محمود حسن تريزيجيه - مروان عثمان

طريقة عمل بيتزا الخضار الملونة
طريقة عمل كرات الشوكولاتة بالبسكويت بدون فرن.. حلويات سريعة ولذيذة
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
