قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فخ النصب.. حكاية دجال الإسكندرية لهث وراء الشهرة فاسقطته الأجهزة الأمنية
تعرف على أسماء مصابي حادث تصادم دراجة وتروسيكل في أسوان
حالة الطقس غدا.. الأرصاد: أجواء شديد البرودة وشبورة ضبابية وأمطار
7 نجوم سوبر | لعنة الإصابات تضرب الزمالك قبل مواجهة المصري
شاهد.. غرفة ملابس الأهلي بإستاد برج العرب قبل مواجهة يانج أفريكانز
زوجة الشهيد عامر عبد المقصود تروى لـ صدى البلد تفاصيل وذكريات من حياة البطل
الحمصاني: الدولة تهتم بالعدالة الثقافية والوصول للمناطق النائية والحدودية
الذهب يحطم الأرقام.. وشعبة الذهب تكشف عن مفاجآت الأيام المقبلة
ندوة «نقد النقد الأدبي» تفتح نقاشًا حول مستقبل الناقد في العصر الرقمي بمعرض الكتاب
مؤلف السيد في حقل الأدب: تأثير صبري موسى تجاوز جيله إلى الأجيال اللاحقة
زحمة حدائق الأهرام تصل البرلمان.. نائبة تقترح تحويل المنطقة إلى حي منفصل
باقة النت تنتهي في أيام| خبير سيبراني يكشف لـ صدي البلد السبب الرئيسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شاهد.. غرفة ملابس الأهلي بإستاد برج العرب قبل مواجهة يانج أفريكانز

غرفة ملابس النادي الأهلي
غرفة ملابس النادي الأهلي
إسلام مقلد

حصل صدى البلد على صور من داخل غرفة ملابس النادي الأهلي باستاد برج العرب بالإسكندرية، قبل مواجهة يانج أفريكانز التنزاني ضمن منافسات الجولة الثالثة لمباريات المجموعات الثانية بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

دوري أبطال إفريقيا| الأهلي يواجه يانج أفريكانز باستاد برج العرب

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يلتقي اليوم مع يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، تبدأ المباراة تمام السادسة مساءً على ستاد برج العرب.

يتصدر الأهلي المجموعة برصيد أربعة نقاط ومعه يانج أفريكانز بنفس الرصيد ويتفوق الأهلي بفارق الأهداف، يليهما كل من الجيش الملكي المغربي وشبيبة القبائل الجزائري برصيد نقطة واحدة لكل منهما.

لعب الفريقان اثنتي عشرة مباراة خلال ست مواجهات في تاريخ لقاءاتهما في بطولات الأندية الإفريقية، وكلها كانت في دوري أبطال لإفريقيا بمسماها القديم والجديد، فاز الأهلي في سبع مباريات وخسر مباراة، وتعادل الفريقان في أربع مباريات، أحرز لاعبو الأهلي عشرين هدفًا،

واستقبلت شباكه خمسة أهداف، على النحو التالي:

المواجهة الأولى في دور الستة عشرة عام 1982، فاز الأهلي ذهاباً 5- صفر، أحرزها جمال عبد الحميد هدفين، وهدف لكل من شريف عبد المنعم ومجدي عبد الغني ومجدي إمام، وفي لقاء الإياب بدار السلام تعادل الفريقان 1-1، أحرز للأهلي علاء ميهوب.

المواجهة الثانية في دور الـ 32 عام 1988، تعادل الفريقان ذهاباً في دار السلام بدون أهداف، وفي لقاء العودة بالقاهرة فاز الأهلي 4- صفر، أحرزها أيمن شوقي هدفين، وهدف لكل من علاء عبد الصادق وربيع ياسين.

المواجهة الثالثة في دور الـ 32 عام 2009، فاز الأهلي ذهاباً بالقاهرة 3- صفر، أحرزها محمد بركات هدفين وهدف لفلافيو أمادو، وفي لقاء الإياب بدار السلام فاز الأهلي 1- صفر أحرزه فلافيو أمادو.

المواجهة الرابعة في دور الـ 32 عام 2014، فاز يانج أفريكانز 1- صفر، في لقاء الذهاب بدار السلام، وفي لقاء الإياب بالقاهرة فاز الأهلي 1- صفر أحرزه سيد معوض، واحتكم الفريقان لضربات الترجيح من نقطة الجزاء وفاز الأهلي 4-3.

المواجهة الخامسة في دور الستة عشرة عام 2016، تعادل الفريقان ذهابا 1-1 في دار السلام، أحرز هدف الأهلي عمرو جمال، وفي لقاء العودة بالقاهرة فاز الأهلي 2-1 أحرز هدفي الأهلي حسام غالي وعبد الله السعيد.

المواجهة السادسة، في دور المجموعات موسم 2023-2024، تعادل الفريقان ذهاباً بهدف لكل فريق في لقاء الذهاب بدار السلام، أحرز هدف الأهلي بيرسي تاو، وفي لقاء العودة بالقاهرة فاز الأهلي بهدف أحرزه حسين الشحات.

النادي الأهلي الأهلي يانج أفريكانز يانج أفريكانز التنزاني دوري أبطال أفريقيا بطولة دوري أبطال أفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

أسعار الفراخ تفاجئ الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم الجمعة بالأسواق

سعر الجنيه الذهب

840 جنيها خلال 24 ساعة.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الجمعة 23-1-2026

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 فاق التوقعات

الاهلي

قناة مفتوحه لاذاعة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

اللواء وليد السيسي

"المتهم قاله هموت أنا وعائلتي".. وليد السيسي يعترف لأول مرة بمخالفته القانون

الإيجار القديم

بدء تطبيق الزيادات المقررة على وحدات الايجار القديم في هذا الموعد

الاهلي

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 23-1-2026 والقنوات الناقلة

هيئة الارصاد الجوية

هل تتعرض مصر لإعصار تونس وليبيا؟.. الأرصاد الجوية ترد

ترشيحاتنا

تدريبات نهضة بركان

شاهد.. تدريبات قوية لـ نهضة بركان استعدادا لمواجهة بيراميدز غدا

الدرديري

تعليق صادم من الدرديري عن صفقات الزمالك

الأهلي

بأعداد قليلة.. بدء توافد جماهير الأهلي على إستاد برج العرب.. صور

بالصور

غدا.. مكتبة مصر العامة بالزقازيق تطلق أولى فعاليات أنشطة إجازة نصف العام

مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق

وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تكثف نشاطها التوعوي بتنفيذ 12 ندوة لرفع الوعى المجتمعى

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

إزالة 39 حالة تعدٍّ بالبناء المخالف في الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

الذهب والدولار

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الجمعة.. فيديو

صورة ارشيفية

هل يصالح النادي الأهلي جماهيره إفريقيا؟.. فيديو

اللواء وليد السيسي

"المتهم قاله هموت أنا وعائلتي".. وليد السيسي يعترف لأول مرة بمخالفته القانون

شوبير والحضري

تفاصيل الأزمة.. جدال كبير بين شوبير وعصام الحضري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد