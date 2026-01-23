موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق الكرة الأفريقية صوب ملعب استاد برج العرب، الذي يستضيف مباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني، مساء اليوم الجمعة، في إطار مواجهات الجولة الثالثة من مرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2025- 2026.

الأهلي يواجه يانج افريكانز على الصدارة

يواجه الأهلي نظيره يانج أفريكانز، في المباراة التي ستجمعهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، حيث استهل النادي الأهلي مشواره الإفريقي، في النسخة الحالية بتحقيق فوز كبير بنتيجة 4-1 على فريق شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الأولى، قبل أن يتعادل مع الجيش الملكي المغربي بنتيجة 1-1 في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وفي المقابل، حقق فريق يانج أفريكانز فوزًا على الجيش الملكي بهدف دون رد في الجولة الأولى، ثم تعادل سلبيًّا مع شبيبة القبائل في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات.

موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز والقناة الناقلة

تنطلق مباراة الأهلي ويانج أفريكانز، مساء اليوم الجمعة، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر، الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

وتملك شبكة «بي إن سبورت» القطرية حقوق البث الحصرية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، ما يتيح متابعة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في نسخة 2025-2026 عبر شاشتها، حيث خصصت قناة «beIN Sport 1» لنقل اللقاء المنتظر بصوت المعلق أحمد عبده، كذلك تنقل قناة تايم سبورت الأرضية المباريات التي يتم خوضها في مصر.

القيادة التحكيمية للقاء الأهلي ويانج أفريكانز ستكون بصافرة سنغالية بقيادة حكم الساحة داوودا جاي، ويعاونه أمادو نجوم ومامادو نجوم مساعدين، فيما يتولى السنغالي الحاجي أمادو سي مهمة الحكم الرابع.

كيفية تشتغيل قناة تايم سبورت الأرضية

لتشغيل قناة تايم سبورت الأرضية، تحتاج إلى إريال (هوائي) أرضي رقمي وتوصيله بالتلفزيون، ثم الدخول لقائمة الإعدادات والبحث عن القنوات الرقمية (Digital Tuner) على تردد UHF 32.

إذا لم تكن شاشتك تدعم الديجيتال، ستحتاج إلى جهاز استقبال أرضي (Set-Top Box) وتوصيله بالتلفزيون، ثم توصيل الإريال به والبحث عن القنوات.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام يانج أفريكانز

استقر ييس توروب المدير الفني لفريق الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة يانج أفريكانز التنزاني، في دوري أبطال إفريقيا، حيث قرر ييس توروب الدفع أساسيًا بجراديشار في خط هجوم الأهلي أمام الفريق التنزاني على أن يجاوره محمود تريزيجيه.

ـ حراسة المرمى: محمد الشناوي

ـ خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، أحمد نبيل كوكا.

ـ خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، محمد علي بن رمضان.

ـ خط الهجوم: زيزو، محمود تريزيجيه، جراديشار.