قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الذهب يحطم الأرقام.. وشعبة الذهب تكشف عن مفاجآت الأيام المقبلة
ندوة «نقد النقد الأدبي» تفتح نقاشًا حول مستقبل الناقد في العصر الرقمي بمعرض الكتاب
مؤلف السيد في حقل الأدب: تأثير صبري موسى تجاوز جيله إلى الأجيال اللاحقة
زحمة حدائق الأهرام تصل البرلمان.. نائبة تقترح تحويل المنطقة إلى حي منفصل
باقة النت تنتهي في أيام| خبير سيبراني يكشف لـ صدي البلد السبب الرئيسي
رحلة تنوير وذاكرة أمة.. رموز الفكر والسياسة يناقشون دور الأهرام في تشكيل العقل المصري عبر 150 عامًا
أخبار التكنولوجيا | OpenAI تبدأ تدريب الروبوتات سرا.. أول روبوت فاخر يرتدي ملابس ذهبية.. سناب شات توسع صلاحيات الآباء على حسابات الأبناء
جو كول: محمد صلاح قد ينهي مسيرته بشكل خيالي مع ليفربول في حالتين
إنفوجراف| طريقة استخراج كارت اشتراك المترو الذكي
800 ألف دولار.. تفاصيل خطف بيراميدز صفقة سوبر من الأهلي
موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري الأبطال والقنوات الناقلة
قناة مجانية تذيع مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

مباراة الأهلي ويانج افريكانز
مباراة الأهلي ويانج افريكانز
خالد يوسف

تتجه أنظار عشاق الكرة الأفريقية صوب ملعب استاد برج العرب، الذي يستضيف مباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني، مساء اليوم الجمعة، في إطار مواجهات الجولة الثالثة من مرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2025- 2026.

الأهلي يواجه يانج افريكانز على الصدارة

يواجه الأهلي نظيره يانج أفريكانز، في المباراة التي ستجمعهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، حيث استهل النادي الأهلي مشواره الإفريقي، في النسخة الحالية بتحقيق فوز كبير بنتيجة 4-1 على فريق شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الأولى، قبل أن يتعادل مع الجيش الملكي المغربي بنتيجة 1-1 في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وفي المقابل، حقق فريق يانج أفريكانز فوزًا على الجيش الملكي بهدف دون رد في الجولة الأولى، ثم تعادل سلبيًّا مع شبيبة القبائل في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات.

موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز والقناة الناقلة 

تنطلق مباراة الأهلي ويانج أفريكانز، مساء اليوم الجمعة، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر، الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

وتملك شبكة «بي إن سبورت» القطرية حقوق البث الحصرية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، ما يتيح متابعة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في نسخة 2025-2026 عبر شاشتها، حيث خصصت قناة «beIN Sport 1» لنقل اللقاء المنتظر بصوت المعلق أحمد عبده، كذلك تنقل قناة تايم سبورت الأرضية المباريات التي يتم خوضها في مصر.

القيادة التحكيمية للقاء الأهلي ويانج أفريكانز ستكون بصافرة سنغالية بقيادة حكم الساحة داوودا جاي، ويعاونه أمادو نجوم ومامادو نجوم مساعدين، فيما يتولى السنغالي الحاجي أمادو سي مهمة الحكم الرابع.

كيفية تشتغيل قناة تايم سبورت الأرضية

لتشغيل قناة تايم سبورت الأرضية، تحتاج إلى إريال (هوائي) أرضي رقمي وتوصيله بالتلفزيون، ثم الدخول لقائمة الإعدادات والبحث عن القنوات الرقمية (Digital Tuner) على تردد UHF 32.

إذا لم تكن شاشتك تدعم الديجيتال، ستحتاج إلى جهاز استقبال أرضي (Set-Top Box) وتوصيله بالتلفزيون، ثم توصيل الإريال به والبحث عن القنوات.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام يانج أفريكانز

استقر ييس توروب المدير الفني لفريق الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة يانج أفريكانز التنزاني، في دوري أبطال إفريقيا، حيث قرر ييس توروب الدفع أساسيًا بجراديشار في خط هجوم الأهلي أمام الفريق التنزاني على أن يجاوره محمود تريزيجيه.

ـ حراسة المرمى: محمد الشناوي

ـ خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، أحمد نبيل كوكا.

ـ خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، محمد علي بن رمضان.

ـ خط الهجوم: زيزو، محمود تريزيجيه، جراديشار.

جراديشار يقود الهجوم مباراة الأهلي ويانج افريكانز دوري أبطال إفريقيا الكرة الأفريقية ستاد برج العرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

أسعار الفراخ تفاجئ الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم الجمعة بالأسواق

سعر الجنيه الذهب

840 جنيها خلال 24 ساعة.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الجمعة 23-1-2026

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 فاق التوقعات

الاهلي

قناة مفتوحه لاذاعة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

اللواء وليد السيسي

"المتهم قاله هموت أنا وعائلتي".. وليد السيسي يعترف لأول مرة بمخالفته القانون

الإيجار القديم

بدء تطبيق الزيادات المقررة على وحدات الايجار القديم في هذا الموعد

الاهلي

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 23-1-2026 والقنوات الناقلة

هيئة الارصاد الجوية

هل تتعرض مصر لإعصار تونس وليبيا؟.. الأرصاد الجوية ترد

ترشيحاتنا

مي كساب وأحمد فتحي

إيرادات السينما المصرية أمس| "إن غاب القط" إلى القمة.. و"مؤلف ومخرج وحرامي" قبل الأخير

منة فضالي

وننسى اللي كان.. منة فضالي تظهر بالحجاب

مي عمر

مي عمر عن مسلسلها الست موناليزا: رحلة جديدة وشخصية مختلفة

بالصور

غدا.. مكتبة مصر العامة بالزقازيق تطلق أولى فعاليات أنشطة إجازة نصف العام

مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق

وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تكثف نشاطها التوعوي بتنفيذ 12 ندوة لرفع الوعى المجتمعى

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

إزالة 39 حالة تعدٍّ بالبناء المخالف في الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

الذهب والدولار

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الجمعة.. فيديو

صورة ارشيفية

هل يصالح النادي الأهلي جماهيره إفريقيا؟.. فيديو

اللواء وليد السيسي

"المتهم قاله هموت أنا وعائلتي".. وليد السيسي يعترف لأول مرة بمخالفته القانون

شوبير والحضري

تفاصيل الأزمة.. جدال كبير بين شوبير وعصام الحضري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد