جماهير الأهلي تدعم الفريق في مواجهة يانج افريكانز بدوري أبطال أفريقيا

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى نظيره يانج أفريكانز التنزانى، مساء اليوم الجمعة على استاد برج العرب في اطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات فى دوري أبطال أفريقيا.

ونشر الناقد الرياضي عمرو الدردير، صورا لجماهير النادي الأهلي لمؤازرة الفريق أمام يانج افريكانز.

جمهور الأهلي

موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني



ويواجه الأهلي نظيره يانج أفريكانز التنزانى اليوم الجمعة في تمام الساعة 6 مساء على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات فى دوري أبطال أفريقيا

ويحتل فريق الأهلي على صدارة مجموعته قبل خوض مباراته أمام يانج أفريكانز اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا:

1- الأهلي 4 نقاط

2- يانج أفريكانز 4 نقاط

3- الجيش الملكي 1 نقاط

4- شبيبة القبائل 1 نقاط