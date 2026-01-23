قناة مفتوحه لاذاعة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

تتجه انظار جماهير الاهلي اليوم لمتابعة مباراة الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلى امام يانج أفريكانز التنزانى، على استاد برج العرب في اطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات فى دوري أبطال أفريقيا.

قناة مجانية تذيع مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

وتوجد قناة مفتوحة مجانية أعلنت إذاعة مباراة النادي الأهلي ويانج أفريكانز، المقرر انطلاقها في 6 مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، سيتم مشاهدة مباراة النادي الأهلي ويانج أفريكانز عبر البث الأرضي لقناة تايم سبورت الأرضية.

موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني فى دوري أبطال أفريقيا

يواجه الأهلي نظيره يانج أفريكانز التنزانى اليوم الجمعة في تمام الساعة 6 مساء على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات فى دوري أبطال أفريقيا

واستهل الأهلي مشواره فى البطولة بالفوز على شبيبة القبائل الجزائري، والتعادل مع الجيش الملكي المغربي

ويسعى النادي الأهلي لتحقيق الانتصار وعبور موقعة يانج أفريكانز، من أجل الاستمرار فى صدارة ترتيب مجموعته في المسابقة القارية، والاقتراب خطوة من التأهل للدور المقبل.