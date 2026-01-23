موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني بدوري أبطال أفريقيا

يواجه الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلى نظيره يانج أفريكانز التنزانى، مساء اليوم الجمعة على استاد برج العرب في اطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات فى دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني فى دوري أبطال أفريقيا

يواجه الأهلي نظيره يانج أفريكانز التنزانى اليوم الجمعة في تمام الساعة 6 مساء على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات فى دوري أبطال أفريقيا

واستهل الأهلي مشواره فى البطولة بالفوز على شبيبة القبائل الجزائري، والتعادل مع الجيش الملكي المغربي

ويسعى النادي الأهلي لتحقيق الانتصار وعبور موقعة يانج أفريكانز، من أجل الاستمرار فى صدارة ترتيب مجموعته في المسابقة القارية، والاقتراب خطوة من التأهل للدور المقبل.