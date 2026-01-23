قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشكيل الأهلي المتوقع أمام يانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا
الاستئناف غدا.. رمضان صبحي يعود لقفص الاتهام
سعر الدولار اليوم 23-1-2026
متى يكون النزول لسجود التلاوة في الصلاة؟.. الإفتاء توضح
بعد قرار تبكيرها.. هل يتم صرف مرتبات شهر فبراير 2026 قبل رمضان؟
138 ألف طن بضائع.. ميناء دمياط يستقبل أكبر حمولة في تاريخه
أمريكا تنسحب رسميا من منظمة الصحة العالمية
اصطدم بطاولة في دافوس.. سبب ظهور كدمة على يد ترامب
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 23-1-2026 والقنوات الناقلة
صور الأقمار الصناعية تكشف: غيوم كثيفة تغطي سماء القاهرة والمحافظات
السياحة المصرية تسجل 19 مليار دولار لأول مرة.. والصعيد يعلن "كامل العدد" في موسم قياسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام يانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا

الأهلي
الأهلي
رباب الهواري

يستعد فريق الأهلي لمواجهة قوية أمام يانج أفريكانز التنزاني مساء اليوم الجمعة، ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا. 

المباراة تقام في السادسة مساءً، وسط ترقب جماهيري كبير، حيث يسعى الأهلي لتحقيق الفوز وتعزيز موقعه في المجموعة الثانية.

مجموعات دوري أبطال إفريقيا – المجموعة الثانية

يتواجد الأهلي في المجموعة الثانية رفقة ثلاثة فرق أخرى، وهي يانج أفريكانز التنزاني، الجيش الملكي المغربي، وشبيبة القبائل الجزائري. هذه المجموعة تعد واحدة من المجموعات المتوازنة والصعبة، حيث يتنافس جميع الفرق على التأهل لدور الـ16.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام يانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا
 

قرر المدير الفني ييس توروب، الاعتماد على تشكيلة قوية تضم عناصر أساسية لضمان السيطرة في الملعب وفرض أسلوب لعب هجومي متوازن. ويأتي الاعتماد على جراديشار في قلب الهجوم على أن يسانده محمود تريزيجيه، بينما يلعب زيزو دور الجناح الهجومي لخلق فرص التسجيل.

التشكيل المتوقع للأهلي

  • حراسة المرمى: محمد الشناوي
  • خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، أحمد نبيل كوكا
  • خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، إليو ديانج
  • خط الهجوم: زيزو، محمود تريزيجيه، جراديشار
     

تحضيرات الأهلي للمباراة
 

اشتملت تدريبات الأهلي الأخيرة على تمارين تكتيكية، مع التركيز على الانتقال السريع من الدفاع للهجوم والتحرك الجماعي في وسط الملعب. ييس توروب حرص على تجهيز اللاعبين لمواجهة ضغط الفريق التنزاني وسرعة الهجمات المرتدة، لضمان تحقيق أفضل النتائج.

الأهلي يسعى لتعزيز صدارته

هذه المباراة تمثل فرصة للأهلي لتعزيز موقعه في صدارة المجموعة أو الاقتراب أكثر من التأهل لدور الـ16، خاصة بعد النتائج الجيدة في المباريات السابقة. الجماهير تتطلع لأداء قوي وحاسم من الفريق، مع تسجيل أهداف وتحقيق الفوز لمواصلة مشوار البطولة بثقة.


 

الأهلي أخبار الأهلي أخبار الرياضة دورى ابطال افريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل تعاني من انتهاء باقة الإنترنت قبل نهاية الشهر؟.. إليك الحل

هل تعاني من انتهاء باقة الإنترنت قبل نهاية الشهر؟.. إليك الحل

سعر الذهب

صعود صاروخي في سعر الذهب بشكل مفاجئ.. وعيار 21 يتجه نحو 7000 جنيه

بحيرة مريوط

تجرد من الإنسانية..أب يقتل ابنائه الـ4 ويلقيهم في بحيرة مريوط بالإسكندرية

سعر الذهب

صعود جديد في الذهب مساء اليوم 22-1-2026

مدينة لا سبيتسيا

حداد عام في مدينة إيطالية على اغتيال الشاب القبطي أبانوب يوسف | صور

الدواجن

أسعار الفراخ تفاجئ الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم الجمعة بالأسواق

رضا البحراوي

لحظة انفعال.. حقيقة اعتزال رضا البحراوي بعد وفاة والدته | خاص

المغرب والسنغال

بعد تتويج السنغال .. بيان عاجل من ملك المغرب بشأن أحداث نهائي الأمم الأفريقية

ترشيحاتنا

ملك احمد زاهر

ملك أحمد زاهر عن شائعات ارتباطها: مش عارفة مصرين تجوزوني ليه

الفنانة لينا صوفيا

لينا صوفيا تشوق الجمهور لمسلسل وننسى اللي كان في رمضان 2026

ياسمين عبد العزيز

شقيق ياسمين عبد العزيز: جمهور اختي متربي وشبهها

بالصور

بلاش تشتريها.. أكثر أنواع الخبز ضررا بالصحة

أنواع الخبز
أنواع الخبز
أنواع الخبز

طفرة طبية جديدة .. دواء مبتكر قد يُصلح إصابات الركبة ويقي من التهاب المفاصل دون جراحة

التهاب المفاصل.. مشكلة بلا علاج نهائي
التهاب المفاصل.. مشكلة بلا علاج نهائي
التهاب المفاصل.. مشكلة بلا علاج نهائي

زيادة الوزن ترفع خطر الإصابة بالخرف في الكِبر .. دراسة تكشف علاقة مباشرة

مخاطر الوزن الزائد في الإصابة بمرض الخرف
مخاطر الوزن الزائد في الإصابة بمرض الخرف
مخاطر الوزن الزائد في الإصابة بمرض الخرف

رمضان 2026 .. تفاصيل شخصية خالد الصاوى فى مسلسل ولاد الراعي

خالد الصاوى
خالد الصاوى
خالد الصاوى

فيديو

رحمة أحمد

حجاب أم توبة؟.. سبب اعتزال رحمة أحمد الفن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد