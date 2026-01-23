يستعد فريق الأهلي لمواجهة قوية أمام يانج أفريكانز التنزاني مساء اليوم الجمعة، ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

المباراة تقام في السادسة مساءً، وسط ترقب جماهيري كبير، حيث يسعى الأهلي لتحقيق الفوز وتعزيز موقعه في المجموعة الثانية.

مجموعات دوري أبطال إفريقيا – المجموعة الثانية

يتواجد الأهلي في المجموعة الثانية رفقة ثلاثة فرق أخرى، وهي يانج أفريكانز التنزاني، الجيش الملكي المغربي، وشبيبة القبائل الجزائري. هذه المجموعة تعد واحدة من المجموعات المتوازنة والصعبة، حيث يتنافس جميع الفرق على التأهل لدور الـ16.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام يانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا



قرر المدير الفني ييس توروب، الاعتماد على تشكيلة قوية تضم عناصر أساسية لضمان السيطرة في الملعب وفرض أسلوب لعب هجومي متوازن. ويأتي الاعتماد على جراديشار في قلب الهجوم على أن يسانده محمود تريزيجيه، بينما يلعب زيزو دور الجناح الهجومي لخلق فرص التسجيل.

التشكيل المتوقع للأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، أحمد نبيل كوكا

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، إليو ديانج

خط الهجوم: زيزو، محمود تريزيجيه، جراديشار



تحضيرات الأهلي للمباراة



اشتملت تدريبات الأهلي الأخيرة على تمارين تكتيكية، مع التركيز على الانتقال السريع من الدفاع للهجوم والتحرك الجماعي في وسط الملعب. ييس توروب حرص على تجهيز اللاعبين لمواجهة ضغط الفريق التنزاني وسرعة الهجمات المرتدة، لضمان تحقيق أفضل النتائج.

الأهلي يسعى لتعزيز صدارته

هذه المباراة تمثل فرصة للأهلي لتعزيز موقعه في صدارة المجموعة أو الاقتراب أكثر من التأهل لدور الـ16، خاصة بعد النتائج الجيدة في المباريات السابقة. الجماهير تتطلع لأداء قوي وحاسم من الفريق، مع تسجيل أهداف وتحقيق الفوز لمواصلة مشوار البطولة بثقة.



