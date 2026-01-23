قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طريقة استخراج شهادة مخالفات السيارة من الإنترنت
تحضيرات رمضان بدون تكاليف.. خطوات ذكية لاستقبال الشهر الكريم
دعاء أول جمعة في شعبان.. 6 كلمات تقضي حاجتك وتفرج همك
رؤية منخفضة وأتربة عالقة.. تحذيرات عاجلة من خبراء الأرصاد الجوية
مفاجأة بشأن العرض الأمريكي لضم إمام عاشور وموقف الأهلي
صفقة بـ57 مليار دولار.. ترامب يرفع عرض شراء جرينلاند إلى مليون دولار للفرد
تناولوا فسيخ وملوحة.. تسمم 10 أشخاص من أسرة واحدة في سوهاج
الجيش السوري يستعد لتسلم سجن الأقطان بعد انسحاب عناصر قسد
منع السمسرة وضبط البيانات .. كيف يغيّر قانون الحج قواعد التنظيم؟
سعر أغلى عيار ذهب اليوم 23-1-2026
أول جمعة من شعبان.. اغتنمها بالصلاة على النبي
رياضة

مفاجأة بشأن العرض الأمريكي لضم إمام عاشور وموقف الأهلي

رباب الهواري

كشف محمد أبو علي، الناقد الرياضي، أن النادي الأهلي لم يتلقَّ حتى الآن أي عرض رسمي من الدوري الأمريكي لضم إمام عاشور، موضحًا أن إدارة القلعة الحمراء تتابع الموقف من خلال التواصل مع وكيل اللاعب دون وجود مخاطبات رسمية حتى هذه اللحظة.


وأشار، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي، على قناة صدى البلد، إلى أن الاتجاه داخل الأهلي هو الإبقاء على إمام عاشور نظرًا لأهميته الفنية، مؤكدًا أن مناقشة رحيله لن تتم إلا في حال وصول عرض مالي ضخم يليق باللاعب والنادي.


وأوضح أبو علي أن محمود الخطيب رئيس الأهلي، وسيد عبد الحفيظ، حضرا مران الفريق قبل مواجهة يانج أفريكانز، في رسالة دعم واضحة للاعبين والجهاز الفني قبل المباراة المرتقبة.
 

المخرج محمد الشرقاوي

مسرح المواجهة والتجوال ينقل الفن والثقافة لمحافظات مصر الحدودية والأقاليم

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

