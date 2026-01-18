قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عبر موقع وزارة التضامن.. كيفية الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي
برلماني: قناة السويس تستعيد مكانتها العالمية بفضل توجيهات القيادة السياسية
قضية سرقة متحف الحضارة القومي .. السجن المؤبد لمفتش آثار وعزله من الوظيفة
الجيش السوري يسيطر على مدينة الرقة بشكل كامل.. تفاصيل
مصر ترسل 7100 طن مساعدات إنسانية لغزة.. وإسرائيل تواصل فرض تغيير الواقع بالضفة
وزير الري: إجراءات الدولة تحمي المصريين من أضرار السد الإثيوبي
المغرب أو السنغال.. مكافآت استثنائية لبطل كأس الأمم الأفريقية 2025
تجدد المخاوف تصعد بأسعار الذهب .. وهذه قيمة عيار 21 فى مصر
لماذا ينفذ رصيد عداد الكهرباء بسرعة؟.. اعرف السر وازاي تعالج المشكلة
رئيس وزراء كندا بعد انضمامه إلى مجلس السلام: سنبذل قصارى جهدنا لمعالجة المعاناة في غزة
شيخ الأزهر: نعتزُّ بالعلاقات التاريخية المتينة التي تربطنا بسلطنة عُمان وأهلها الطيِّبين
مصدر: لم نتلق عروضا إنجليزية لشراء إمام عاشور

إمام عاشور
إمام عاشور
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أحمد حسن مفاجأة بشأن نجم الأهلي ومنتخب مصر اللاعب إمام عاشور.

إمام عاشور

وكتب أحمد حسن، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "مصدر في الأهلي: لم نتلق عروضا إنجليزية لشراء إمام عاشور.. ولا يوجد نية لبيع اللاعب مهما كانت الإغراءات المالية".

وتلقى إمام عاشور، نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، عرضاً مُغرياً خلال الأيام الماضية عقب تألقه مع منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا.

وطلبت أحد أندية الدوري الأمريكي التعاقد مع إمام عاشور في يناير الجاري أو في نهاية الموسم.

ويناقش الأهلي العروض المالية المقدمة لإمام عاشور وسط اتجاه لرفض مسألة رحيله في الوقت الحالي وتأجيلها لنهاية الموسم.

ويسعى الأهلي لاستعادة لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا نهاية الموسم الحالي، وبعدها يبدأ التفكير في رحيله حال وصل عرض مالي ضخم.

وأكد الإعلامي سيف زاهر أن لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إمام عاشور، بات يمتلك عروضًا قوية تتجاوز قيمتها 300 مليون جنيه.

وأوضح زاهر، في تصريحاته عبر قناة “أون سبورت”، أن إمام عاشور تلقى أيضًا عروضًا من الدوري التركي وعدة دوريات خارجية أخرى، ما يعكس القيمة الفنية الكبيرة للاعب والمستوى المميز الذي يقدمه داخل الملعب مع الأهلي ومنتخب مصر.

إمام عاشور الاهلي

مدبولي

3 أيام راحة.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة 25 يناير

مشغولات ذهبية

قفزة قوية للذهب .. وهذا سعر عيار 24 الآن

الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، أن "ولاية شمال شرق الصومال تُدار على أسس المصالحة

الرئيس الصومالي يعلن رسميًا «ولاية شمال شرق الصومال» جزء من الجمهورية

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 .. ظهرت الآن

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية بعد دقائق من توزيعها باللجان

دواجن بيضاء

انخفاض ملحوظ في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف الكيلو بكام؟

كأس الامم الافريقية

موعد مباراة السنغال ضد المغرب في نهائي أمم أفريقيا 2025

أرشيفية

ماكرون: يجب التوصل إلى اتفاق لدمج قسد في الدولة السورية

أرشيفية

مع اقتراب شهر رمضان.. اعرف أسعار البقوليات في الأسواق

اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة

مسودة ميثاق مجلس السلام بشأن غزة : مدة العضوية 3 سنوات

طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان

طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان
طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان
طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان

الزبادي اليوناني.. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي

الزبادي اليوناني .. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي
الزبادي اليوناني .. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي
الزبادي اليوناني .. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي

تضخم البروستاتا الحميد.. الأعراض وبعض الخطوات التي تخفف الألم

تضخم البروستاتا الحميد .. الاعراض و بعض الخطوات التى تخفف الألم
تضخم البروستاتا الحميد .. الاعراض و بعض الخطوات التى تخفف الألم
تضخم البروستاتا الحميد .. الاعراض و بعض الخطوات التى تخفف الألم

البساطة والجرأة.. أسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards

اسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards
اسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards
اسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

زوجو زيجز

فتاة من خارج الوسط الفني .. من هي زوجة ويجز؟

زينب عبد الباقي

زينب عبد الباقي تكتب: متون مضيئة إلى عوالم الأحلام

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

المزيد