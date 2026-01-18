مصدر: لم نتلق عروضا إنجليزية لشراء إمام عاشور

كشف الإعلامي أحمد حسن مفاجأة بشأن نجم الأهلي ومنتخب مصر اللاعب إمام عاشور.

إمام عاشور

وكتب أحمد حسن، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "مصدر في الأهلي: لم نتلق عروضا إنجليزية لشراء إمام عاشور.. ولا يوجد نية لبيع اللاعب مهما كانت الإغراءات المالية".

وتلقى إمام عاشور، نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، عرضاً مُغرياً خلال الأيام الماضية عقب تألقه مع منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا.

وطلبت أحد أندية الدوري الأمريكي التعاقد مع إمام عاشور في يناير الجاري أو في نهاية الموسم.

ويناقش الأهلي العروض المالية المقدمة لإمام عاشور وسط اتجاه لرفض مسألة رحيله في الوقت الحالي وتأجيلها لنهاية الموسم.

ويسعى الأهلي لاستعادة لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا نهاية الموسم الحالي، وبعدها يبدأ التفكير في رحيله حال وصل عرض مالي ضخم.

وأكد الإعلامي سيف زاهر أن لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إمام عاشور، بات يمتلك عروضًا قوية تتجاوز قيمتها 300 مليون جنيه.

وأوضح زاهر، في تصريحاته عبر قناة “أون سبورت”، أن إمام عاشور تلقى أيضًا عروضًا من الدوري التركي وعدة دوريات خارجية أخرى، ما يعكس القيمة الفنية الكبيرة للاعب والمستوى المميز الذي يقدمه داخل الملعب مع الأهلي ومنتخب مصر.