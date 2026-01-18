قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قضية سرقة متحف الحضارة القومي .. السجن المؤبد لمفتش آثار وعزله من الوظيفة
الجيش السوري يسيطر على مدينة الرقة بشكل كامل.. تفاصيل
مصر ترسل 7100 طن مساعدات إنسانية لغزة.. وإسرائيل تواصل فرض تغيير الواقع بالضفة
وزير الري: إجراءات الدولة تحمي المصريين من أضرار السد الإثيوبي
المغرب أو السنغال.. مكافآت استثنائية لبطل كأس الأمم الأفريقية 2025
تجدد المخاوف تصعد بأسعار الذهب .. وهذه قيمة عيار 21 فى مصر
لماذا ينفذ رصيد عداد الكهرباء بسرعة؟.. اعرف السر وازاي تعالج المشكلة
رئيس وزراء كندا بعد انضمامه إلى مجلس السلام: سنبذل قصارى جهدنا لمعالجة المعاناة في غزة
شيخ الأزهر: نعتزُّ بالعلاقات التاريخية المتينة التي تربطنا بسلطنة عُمان وأهلها الطيِّبين
دعاء شهر شعبان 2026.. شهر رسول الله ردده من الآن واغتنم الفرصة
سفير مصر في باريس: حدثان ثقافيان كبيران بباريس يسلطان الضوء على مصر ويبرزان تراثها
الوالدان عادا من أمريكا لدفن أطفالهما.. ميت عاصم تودع "عصافير الجنة" الخمسة بعد فاجعة تسرب الغاز
رياضة

لمسة مونديالية.. لوران لاشان يقود الإخراج التلفزيوني لنهائي أمم إفريقيا

لوران لاشان
لوران لاشان
إسراء أشرف

تتجه أنظار عشاق كرة القدم في القارة الإفريقية ومختلف أنحاء العالم، مساء اليوم الأحد، إلى العاصمة المغربية الرباط، حيث يستضيف ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، التي تجمع بين المنتخب المغربي صاحب الأرض والجمهور، ونظيره منتخب السنغال.

كان المنتخب المغربي قد حجز مقعده في النهائي عقب مواجهة قوية وماراثونية في الدور نصف النهائي، حسمها عبر ركلات الترجيح بنتيجة (4-2)، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، في مباراة اتسمت بالحذر التكتيكي والندية حتى اللحظات الأخيرة.

في المقابل، بلغ منتخب السنغال المشهد الختامي بعد فوزه على منتخب مصر بهدف دون مقابل، سجله النجم ساديو ماني، ليقود «أسود التيرانجا» إلى نهائي جديد، ويؤكد طموحاتهم في مواصلة فرض هيمنتهم على الكرة الإفريقية.

وبحسب تقارير مغربية، وعلى هامش المواجهة المرتقبة، يحظى نهائي البطولة بإخراج تلفزيوني استثنائي، حيث أسندت مهمة الإخراج للمخرج الفرنسي العالمي الشهير لوران لاشان، أحد أبرز الأسماء في تاريخ الإخراج الرياضي عالميًا.

ويملك لاشان سجلًا حافلًا بإدارة كبرى الأحداث الكروية، من بينها نهائي كأس العالم 2018 في روسيا بين فرنسا وكرواتيا، ونهائي مونديال قطر 2022 بين الأرجنتين وفرنسا، إلى جانب نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 في باريس بين ريال مدريد وليفربول، ونهائي بطولة أمم أوروبا 2024 في ألمانيا بين إسبانيا وإنجلترا.

ومن المنتظر أن يضفي لاشان لمسة فنية خاصة على نهائي أمم إفريقيا الليلة، في مواجهة تعد من الأبرز في تاريخ البطولة، بين منتخب المغرب والسنغال، في ليلة كروية استثنائية على أرض الرباط.

مخرج نهائي أمم أفريقيا منتخب المغرب السنغال المغرب منتخب السنغال كأس أمم أفريقيا نهائي أمم أفريقيا

