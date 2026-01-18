غيابات المغرب والسنغال في نهائي بطولة أمم أفريقيا

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأفريقية إلى العاصمة المغربية الرباط، حيث يحتضن ملعب مولاي عبد الله المواجهة المرتقبة بين منتخبي السنغال والمغرب، في نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

ومن المقرّر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً يوم الأحد، في مباراة ينتظرها الملايين داخل القارة السمراء وخارجها، لما تحمله من إثارة وقيمة فنية كبيرة.

نجح المنتخب المغربي في بلوغ المباراة النهائية بعد مواجهة قوية أمام منتخب نيجيريا في الدور نصف النهائي. وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، قبل أن يحسم المنتخب المغربي بطاقة التأهل عبر ركلات الترجيح بنتيجة 4-2، ليؤكد صلابته الدفاعية وقدرته على حسم المواجهات الكبرى.

فيما وصل المنتخب السنغالي إلى النهائي بعد فوز ثمين على منتخب مصر بنتيجة 1-0 في نصف النهائي.

وقدم “أسود التيرانجا” أداءً منظمًا وقويًا مكنهم من حسم اللقاء لصالحهم، ليضربوا موعدًا ناريًا مع المغرب في نهائي لا يقبل القسمة على اثنين.

غيابات المغرب والسنغال في نهائي أمم أفريقيا

يغيب عن قائمة منتخب السنغال في نهائي أمم أفريقيا كلا من كاليدو كوليبالي، وحبيب ديارا، نتيجة الإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

بينما يغيب عن قائمة منتخب المغرب عز الدين أوناحي بسبب الإصابة.