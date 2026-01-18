قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عمرو الليثي في برنامج أبواب الخير: كل اختيارات الله صالحة
فاجعة في ميت عاصم.. بدء تشريح جثامين 5 أطفال ضحايا تسريب غاز بالقليوبية استعدادا لدفنهم
نهائي أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال.. ماذا يحدث إذا انتهت المباراة بالتعادل وقت إضافي أم ركلات ترجيح مباشرة؟
الأرصاد: طقس شديد البرودة ليلًا وتحذيرات من الضباب والأمطار اليوم الأحد
سيطرة لأسود الأطلس.. تاريخ مواجهات المغرب والسنغال قبل نهائي أمم أفريقيا
صلاة الضحى.. اعرف حكمها وفضلها ووقتها وكيفية أدائها وعبادة تعادل أجرها
الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان اليوم.. اقتربت نفحات رمضان
موعد مباراة ريال سوسيداد وبرشلونة بالدوري الإسباني والقنوات الناقلة
تعرف على درجات حرارة البلاد اليوم.. تفاصيل
قفزة قوية للذهب .. وهذا سعر عيار 24 الآن
إجازة 25 يناير.. اعرف حقك في حالة عدم الحصول على العطلة الرسمية
الصحة: استحداث خدمات طبية للأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة بمستشفى الشيخ زايد التخصصي
رياضة

سيطرة لأسود الأطلس.. تاريخ مواجهات المغرب والسنغال قبل نهائي أمم أفريقيا

منتخب المغرب
عبدالله هشام

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأفريقية إلى العاصمة المغربية الرباط حيث يحتضن ملعب مولاي عبد الله المواجهة المرتقبة بين منتخبي السنغال والمغرب في نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة المغرب ضد السنغال اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء في مباراة ينتظرها الملايين داخل القارة السمراء وخارجها لما تحمله من إثارة وقيمة فنية كبيرة.

تاريخ مواجهات المغرب والسنغال 

لعب منتخبا المغرب والسنغال 18 مباراة حقق فيها أسود الأطلس الفوز في 10 مواجهات وخسر 3 وتعادلا في 5 مباريات

ويرجع أول لقاء بين المغرب والسنغال في تصفيات كأس الأمم الأفريقية عام 1969 وحينها حقق أسود الأطلس الفوز بنتيجة هدف دون رد

وكانت أخر مباراة بين المغرب والسنغال في لقاء ودي أقيم عام 2020 وكان من نصيب أسود أطلس بنتيجة 3-1 فيما كان أخر فوز للسنغال على المغرب في 2012 بمباراة ودية.

وأخر لقاء رسمي حسم لصالح السنغال كان في 2001 أمام المغرب في تصفيات كأس الأمم الأفريقية وانتهى بنتيجة 1-0

بينما في المواجهات الرسمية بين المغرب والسنغال حقق أسود الأطلس الفوز في 4 مباريات وفاز أسود التيرانجا في مباراتين فقط وتعادلا في 3 مواجهات.

سجل منتخب المغرب 20 هدف واستقبلوا 6 أهداف فقط من السنغال

مدبولي

3 أيام راحة.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة 25 يناير

موعد إجازة 25 يناير 2026 وعيد الشرطة للقطاعين العام والخاص

موعد إجازة 25 يناير 2026 وعيد الشرطة للقطاعين العام والخاص

الطفل مالك الضحية

عايزة حق ابني.. والدة طالب الإعدادي بالبحيرة تستغيث بعد 50 غرزة لـ ابنها من صديقه | خاص

موعد صرف مرتبات يناير 2026 بعد التبكير الرسمي من وزارة المالية

موعد صرف مرتبات يناير 2026 بعد التبكير الرسمي من وزارة المالية

القنوات الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2026 بين المغرب والسنغال مجانًا

القنوات الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2026 بين المغرب والسنغال مجانًا

محمد رمضان

مكلفوش نفسهم يعتذروا.. محمد رمضان يكشف سر استبعاده من الغناء في نهائي كأس الأمم الإفريقية

هادي رياض

الغندور يكشف تفاصيل اتفاق الأهلي وبتروجيت على انتقال هادي رياض

وزارة التضامن الإجتماعي

رجل أعمال يعتدي على أيتام بمصر الجديدة.. مدير الرعاية المؤسسية بوزارة التضامن يروي التفاصيل

تعبيرية

الحبس والغرامة للمخالفين.. تعرف على شروط منح التراخيص لدور الحضانة

إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب

طلب إحاطة بشأن الزحام المروري ونقص وسائل النقل العام بمركزي طوخ وقها

صورة تعبيرية

إعفاء المتهم في جريمة التزوير من العقوبة في هذه الحالات .. طبقًا للقانون

بعد شائعات طلاقهما.. دنيا سمير غانم رفقة زوجها في حفل جوي أووردز

بعد شائعات طلاقهمم..دنيا سمير غانم رفقة رامى رضوان فى حفل جوي أووردز
بعد شائعات طلاقهمم..دنيا سمير غانم رفقة رامى رضوان فى حفل جوي أووردز
بعد شائعات طلاقهمم..دنيا سمير غانم رفقة رامى رضوان فى حفل جوي أووردز

التفاصيل الكاملة لحفل JOY AWARDS وقائمة الجوائز

تكريم فاروق حسني
تكريم فاروق حسني
تكريم فاروق حسني

فساتين النجمات بالأسود تخطف القلوب في Joy Awards.. أناقة بلا منافس

النجمات بالاسود
النجمات بالاسود
النجمات بالاسود

يسرا تتألق بفستان ذهبى فى حفل joy awards

يسرا تتألق بفستان ذهبى فى حفل joy awards
يسرا تتألق بفستان ذهبى فى حفل joy awards
يسرا تتألق بفستان ذهبى فى حفل joy awards

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

زوجو زيجز

فتاة من خارج الوسط الفني .. من هي زوجة ويجز؟

زينب عبد الباقي

زينب عبد الباقي تكتب: متون مضيئة إلى عوالم الأحلام

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

المزيد