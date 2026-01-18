سيطرة لأسود الأطلس.. تاريخ مواجهات المغرب والسنغال قبل نهائي أمم أفريقيا

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأفريقية إلى العاصمة المغربية الرباط حيث يحتضن ملعب مولاي عبد الله المواجهة المرتقبة بين منتخبي السنغال والمغرب في نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة المغرب ضد السنغال اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء في مباراة ينتظرها الملايين داخل القارة السمراء وخارجها لما تحمله من إثارة وقيمة فنية كبيرة.

تاريخ مواجهات المغرب والسنغال

لعب منتخبا المغرب والسنغال 18 مباراة حقق فيها أسود الأطلس الفوز في 10 مواجهات وخسر 3 وتعادلا في 5 مباريات

ويرجع أول لقاء بين المغرب والسنغال في تصفيات كأس الأمم الأفريقية عام 1969 وحينها حقق أسود الأطلس الفوز بنتيجة هدف دون رد

وكانت أخر مباراة بين المغرب والسنغال في لقاء ودي أقيم عام 2020 وكان من نصيب أسود أطلس بنتيجة 3-1 فيما كان أخر فوز للسنغال على المغرب في 2012 بمباراة ودية.

وأخر لقاء رسمي حسم لصالح السنغال كان في 2001 أمام المغرب في تصفيات كأس الأمم الأفريقية وانتهى بنتيجة 1-0

بينما في المواجهات الرسمية بين المغرب والسنغال حقق أسود الأطلس الفوز في 4 مباريات وفاز أسود التيرانجا في مباراتين فقط وتعادلا في 3 مواجهات.

سجل منتخب المغرب 20 هدف واستقبلوا 6 أهداف فقط من السنغال