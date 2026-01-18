قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

الحكم الكونغولي جان جاك ندالا يدير نهائي أمم إفريقيا بين المغرب والسنغال

باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أمير هشام عن حكم مباراة نهائي كأس الأمم الإفريقية بين المغرب والسنغال.

حكم مباراة نهائي كأس الأمم الإفريقية 

وكتب أمير هشام عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" الحكم الكونغولي جان جاك ندالا يدير  نهائي كأس الأمم الإفريقية بين المغرب والسنغال ".

وتتجه أنظار عشاق كرة القدم الأفريقية إلى العاصمة المغربية الرباط، حيث يحتضن ملعب مولاي عبد الله المواجهة المرتقبة بين منتخبي السنغال والمغرب، في نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

 ومن المقرّر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً يوم الأحد، في مباراة ينتظرها الملايين داخل القارة السمراء وخارجها، لما تحمله من إثارة وقيمة فنية كبيرة.

نجح المنتخب المغربي في بلوغ المباراة النهائية بعد مواجهة قوية أمام منتخب نيجيريا في الدور نصف النهائي.

 وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، قبل أن يحسم المنتخب المغربي بطاقة التأهل عبر ركلات الترجيح بنتيجة 4-2، ليؤكد صلابته الدفاعية وقدرته على حسم المواجهات الكبرى.

ومن المتوقع أن يلعب المغرب المباراة بتشكيل كالتالي :

تشكيل المغرب المتوقع ضد السنغال

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: نصير مزراوي - نايف أكرد - رومان سايس - صلاح الدين

خط الوسط: عز الدين أوناحي - سفيان أمرابط - إلياس العيناوي

خط الهجوم: إبراهيم دياز - سفيان رحيمي - إسماعيل الصيباري
 

فيما وصل المنتخب السنغالي إلى النهائي بعد فوز ثمين على منتخب مصر بنتيجة 1-0 في نصف النهائي.

 وقدم “أسود التيرانجا” أداءً منظمًا وقويًا مكنهم من حسم اللقاء لصالحهم، ليضربوا موعدًا ناريًا مع المغرب في نهائي لا يقبل القسمة على اثنين.

ومن المتوقع أن يلعب منتخب السنغال المباراة النهائية بتشكيل كالتالي :

تشكيل السنغال المتوقع ضد المغرب

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: كيربين دياتا - مامادو سار - موسى نياخاتي - ماليك ضيوف

خـط الوسط: إدريسا جانا جاي - بابي جاي - لامين كامارا

خط الهجوم: ساديو ماني - إليمان نداي - نيكولاس جاكسون.

السنغالي الحكم الاهلي الزمالك

