بعد الجولة التاسعة.. الاتحاد يتصدر جدول دوري سوبر السلة للرجال

تصدر فريق كرة السلة بنادي الاتحاد السكندري ترتيب دوري أليانز الممتاز، عقب نهاية الجولة التاسعة من منافسات البطولة، بعدما جمع 18 نقطة، ليعتلي صدارة جدول الترتيب.

وجاء تصدر زعيم الثغر بعدما حقق العلامة الكاملة، بالفوز في جميع المباريات التسع التي خاضها حتى الآن.

وحل النادي الأهلي في المركز الثاني برصيد 17 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن المتصدر، بعد تحقيقه الفوز في 8 مباريات وتلقيه هزيمة واحدة.

وفي المركز الثالث جاء المصرية للاتصالات برصيد 14 نقطة، من الفوز في 5 مباريات والخسارة في 4 مواجهات، وهو نفس رصيد نادي الزمالك صاحب المركز الرابع، مع تفوق الاتصالات بفارق المواجهات المباشرة.

واحتل سموحة المركز الخامس برصيد 13 نقطة، يليه الجزيرة في المركز السادس برصيد 12 نقطة، بعد تحقيقه الفوز في 3 مباريات والخسارة في 6 مواجهات.

وفي المركزين السابع والثامن جاء سبورتنج وبتروجت على الترتيب، برصيد 10 نقاط للفريق السكندري، و9 نقاط للفريق البترولي.