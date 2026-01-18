لاعبو الفراعنة يحصدون 4 برونزيات ببطولة مصر الدولية البارالمبية للريشة الطائرة

توج لاعبو المنتخب المصري بـ4 ميداليات برونزية خلال مشاركتهم ببطولة مصر الدولية البارالمبية للريشة الطائرة في نسختها الثالثة والمقامة على صالة نادي النادي بالعاصمة الجديدة خلال الفترة من 13 وحتى 18 يناير الجاري.

وتوجت ياسمينا عيسى ببرونزية منافسات فردي SH6، فيما حصل محمد رشاد ومحمد حسن على برونزية زوجي الرجال WH1-WH2.

وفي إطار نفس التصنيف توج طارق عباس رفقة شريكه الهندي مانجوناثا تشيكايا على الميدالية البرونزية أيضًا، أما آخر الميداليات البرونزية فكانت من نصيب محمد رشاد مع زميلته شيماء سامي في منافسات الزوجي المختلط بنفس التصنيف.

ومن المقرر، أن تختتم منافسات البطولة مساء غدًا الأحد، وينافس فيها لاعبان مصريان على الذهب والفضة، حيث تنافس ياسمينا عيسى رفقة زميلها الأسكتلندي أندرو ديفيز بمنافسات الزوجي المختلط SH6، فيما يلعب محمد رشاد على ذهبية فردي الرجال بتصنيف WH1.

وتعد البطولة من البطولات المدرجة على أجندة الاتحاد الدولي واستطاعت مصر أن تحصل على ثقة مسؤولي الاتحاد الدولي وتم تصنيفها “Grade 2” وهو أمر ليس بالهين أن ترتقي المسابقة في التصنيف بالرغم من حداثتها ونشأتها حيث لم يتم تنظيمها سوى في نسختين.

وتقام البطولة الدولية بمشاركة 200 لاعب ولاعبة يمثلون 28 دولة هم: أمريكا – كندا – الكونغو الديمقراطية – التشيك – إنجلترا – إستونيا – فرنسا – بلجيكا – النمسا – ويلز – اليونان – الهند – العراق – أيرلندا – إيطاليا – الكويت – هولندا – نيجيريا – بيرو – البرتغال – رومانيا – المملكة العربية السعودية – اسكتلندا – جنوب إفريقيا – السويد – تايلاند – تركيا – بالإضافة إلى مصر الدولة المستضيفة”.