قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خالد الغندور يتعرض لـ وعكة صحية وحالة تسمم
احذر.. تذكرة سفر ليست باسمك تقودك للحبس
ديربي ناري.. تفاصيل المواجهة المرتقبة بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر للطائرة
تيسيرًا على المواطنين .. تسجيل طلبات «السكن البديل» لمُخاطبي الإيجار القديم عبر 10 مكاتب بريد
تعرّف على أسعار العُملات الأجنبية والعربية والدولار مقابل الجنيه اليوم
في رحلة بحرية تجريبية.. أمريكا تطلق أول مُدمّرة في العالم مُزوّدة بصواريخ عابرة للقارات
صراع الأسود.. تشكيل المغرب والسنغال المتوقع لنهائي أمم أفريقيا
اليوم.. أولي جلسات محاكمة قاتل عروسه في المنوفية
مع اقتراب رمضان 2026 .. اعرف أسعار البلح والزبيب | فيديو
رسالة إيمانية | علي جمعة: الثقة بالله تصنع قلبًا مفتوحًا ونفسًا هادئة.. وهذا سر الطمأنينة
واشنطن تكشف تفاصيل تعليق إصدار التأشيرات لمواطني 75 دولة
إيطاليا: الشراكة مع الهند تزداد قوة بعد اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ونيودلهي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لاعبو الفراعنة يحصدون 4 برونزيات ببطولة مصر الدولية البارالمبية للريشة الطائرة

ريشة طائرة
ريشة طائرة
محمد سمير

توج لاعبو المنتخب المصري بـ4 ميداليات برونزية خلال مشاركتهم ببطولة مصر الدولية البارالمبية للريشة الطائرة في نسختها الثالثة والمقامة على صالة نادي النادي بالعاصمة الجديدة خلال الفترة من 13 وحتى 18 يناير الجاري.

وتوجت ياسمينا عيسى ببرونزية منافسات فردي SH6، فيما حصل محمد رشاد ومحمد حسن على برونزية زوجي الرجال WH1-WH2.

وفي إطار نفس التصنيف توج طارق عباس رفقة شريكه الهندي مانجوناثا تشيكايا على الميدالية البرونزية أيضًا، أما آخر الميداليات البرونزية فكانت من نصيب محمد رشاد مع زميلته شيماء سامي في منافسات الزوجي المختلط بنفس التصنيف.

ومن المقرر، أن تختتم منافسات البطولة مساء غدًا الأحد، وينافس فيها لاعبان مصريان على الذهب والفضة، حيث تنافس ياسمينا عيسى رفقة زميلها الأسكتلندي أندرو ديفيز بمنافسات الزوجي المختلط SH6، فيما يلعب محمد رشاد على ذهبية فردي الرجال بتصنيف WH1.

وتعد البطولة من البطولات المدرجة على أجندة الاتحاد الدولي واستطاعت مصر أن تحصل على ثقة مسؤولي الاتحاد الدولي وتم تصنيفها “Grade 2” وهو أمر ليس بالهين أن ترتقي المسابقة في التصنيف بالرغم من حداثتها ونشأتها حيث لم يتم تنظيمها سوى في نسختين.

وتقام البطولة الدولية بمشاركة 200 لاعب ولاعبة يمثلون 28 دولة هم: أمريكا – كندا – الكونغو الديمقراطية – التشيك – إنجلترا – إستونيا – فرنسا – بلجيكا – النمسا – ويلز – اليونان – الهند – العراق – أيرلندا – إيطاليا – الكويت – هولندا – نيجيريا – بيرو – البرتغال – رومانيا – المملكة العربية السعودية – اسكتلندا – جنوب إفريقيا – السويد – تايلاند – تركيا – بالإضافة إلى مصر الدولة المستضيفة”.

مصر الدولية البارالمبية للريشة الطائرة ـ4 ميداليات برونزية نادي النادي ادي النادي ب ياسمينا عيسى منافسات فردي SH6 محمد رشاد محمد حسن على

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة.. هل يعود التوقيت الصيفي 2026 قبل رمضان؟

موعد إجازة 25 يناير 2026 في مصر

موعد إجازة 25 يناير 2026 في مصر

مدبولي

3 أيام راحة.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة 25 يناير

موعد إجازة 25 يناير 2026 وعيد الشرطة للقطاعين العام والخاص

موعد إجازة 25 يناير 2026 وعيد الشرطة للقطاعين العام والخاص

الطفل مالك الضحية

عايزة حق ابني.. والدة طالب الإعدادي بالبحيرة تستغيث بعد 50 غرزة لـ ابنها من صديقه | خاص

موعد صرف مرتبات يناير 2026 بعد التبكير الرسمي من وزارة المالية

موعد صرف مرتبات يناير 2026 بعد التبكير الرسمي من وزارة المالية

لقب الدوري المصري

تطور جديد في قضية سحب لقب الدوري المصري من الأهلي.. ماذا حدث؟

شيرين

وفاة شقيق الفنانة شيرين

ترشيحاتنا

منتخب مصر

نجم الزمالك السابق: منتخب مصر افتقد الشغف أمام نيجيريا.. ومصطفى محمد يحتاج لهذا الأمر

ريشة طائرة

لاعبو الفراعنة يحصدون 4 برونزيات ببطولة مصر الدولية البارالمبية للريشة الطائرة

شوبير

شوبير بعد خسارة منتخب مصر أمام نيجيريا: الحمد لله على كل شيء

بالصور

يسرا تتألق بفستان ذهبى فى حفل joy awards

يسرا تتألق بفستان ذهبى فى حفل joy awards
يسرا تتألق بفستان ذهبى فى حفل joy awards
يسرا تتألق بفستان ذهبى فى حفل joy awards

بعد تبادل ألفاظ بذيئة مع ترامب.. فورد توقف عاملاً عن العمل

دونالد ترامب
دونالد ترامب
دونالد ترامب

سعر بيجو 301 موديل 2020 المُستعملة داخل السوق المصري

بيجو 301
بيجو 301
بيجو 301

فيفي عبده تشيد بـ«صدى البلد» من حفل Joy Awards.. وتكشف تفاصيل مفاجأتها الرمضانية

فيفي عبده
فيفي عبده
فيفي عبده

فيديو

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

زوجو زيجز

فتاة من خارج الوسط الفني .. من هي زوجة ويجز؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد