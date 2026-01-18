القرارات التحكيمية تفجّر بركان الغضب في الدوري السعودي.. بيان ناري من «الشباب» ضد الحكم.. و«رونالدو» يصوم أمام الليوث للمرة الأولى

فجّرت القرارات التحكيمية في الدوري السعودي موجة غضب عارمة عقب مباراة النصر والشباب التي أُقيمت مساء أمس السبت على ملعب الأول بارك بالرياض ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن وانتهت بفوز النصر بنتيجة 3-2 .

وشهدت المباراة إثارة كبيرة داخل الملعب تحولت عقب صافرة النهاية إلى أزمة مفتوحة بعد اعتراضات حادة من جانب الجهاز الفني وإدارة نادي الشباب وصلت إلى اتهام الحكم الدولي محمد الهويش بالتأثير المباشر على مجريات اللقاء ونتيجته.

مسؤولية الخسارة

وأبدي الإسباني إيمانويل ألجواسيل المدير الفني لفريق الشباب غضبه خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة حيث أكد أن فريقه تعرض لظلم تحكيمي واضح معتبرا أن القرارات التحكيمية وعلى رأسها طرد لاعب الوسط السويسري فنسنت سيرو كانت السبب الرئيسي في خسارة المباراة.

وأشار المدرب الإسباني إلى أن الشباب عاد بقوة في الشوط الثاني ونجح في تعديل النتيجة بعد التأخر بهدفين وكان الطرف الأفضل في فترات عديدة قبل أن تتغير موازين اللقاء عقب النقص العددي مؤكدًا أن الطرد جاء نتيجة خطأ غير موجود من الأساس على حد تعبيره.

بيان رسمي من الشباب

ولم يتوقف الغضب عند حدود التصريحات حيث أصدرت إدارة نادي الشباب بيانا رسميا عبرت خلاله عن استيائها الشديد من تكرار الأخطاء التحكيمية المؤثرة التي طالت الفريق خلال الفترة الأخيرة من منافسات دوري روشن.

وأكدت الإدارة في بيانها أن الأخطاء التحكيمية لم تكن مقتصرة على مواجهة النصر فقط بل امتدت إلى مباريات سابقة أبرزها لقاء التعاون مشيرة إلى أن تلك القرارات أثرت بشكل مباشر على نتائج الفريق ومسيرته في المسابقة.

وأوضحت إدارة الشباب أنها سبق وأن خاطبت لجنة الحكام مطالبة بمراجعة القرارات المؤثرة التي غيرت مسار بعض المباريات كما أبدت استغرابها من استمرار إسناد مباريات الفريق إلى طواقم تحكيمية سبق أن كانت لها مواقف سلبية ومؤثرة ضد النادي في مواسم ماضية.

وأضاف البيان أن المرحلة الحالية من الدوري تتطلب أعلى درجات العدالة والحياد التحكيمي خاصة في ظل حساسية المباريات المقبلة واشتداد المنافسة مشددا على أن ضمان تكافؤ الفرص يعد عنصرا أساسيا للحفاظ على نزاهة البطولة.

واختتمت إدارة الشباب بيانها بالتأكيد على نيتها التقدم بخطاب رسمي جديد إلى لجنة الحكام تطالب فيه بعدم تكليف الحكام الذين سبق الاعتراض عليهم بإدارة مباريات الفريق مستقبلًا مع تجديد الثقة الكاملة في لاعبي الفريق وقدرتهم على تجاوز المرحلة الصعبة.

طرد جديد

وشهدت المباراة طرد السويسري فنسنت سيرو بعد حصوله على بطاقتين صفراوين خلال دقائق معدودة ليضاف اسمه إلى قائمة طويلة من لاعبي الشباب الذين تعرضوا للطرد أمام النصر عبر تاريخ دوري المحترفين السعودي في مؤشر يعكس حجم التوتر الذي يطغى على مواجهات الفريقين.

رونالدو لم يسجل لأول مرة

وعلى الجانب الفني حملت المباراة رقما لافتا بعدما فشل البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد ومهاجم النصر في هز شباك الشباب ليصوم تهديفيًا أمام " الليوث " للمرة الأولى منذ انضمامه للدوري السعودي.

وكان رونالدو قد سجل في جميع مبارياته الخمس السابقة أمام الشباب بإجمالي 6 أهداف إلا أن المواجهة الأخيرة كسرت هذه السلسلة رغم فوز فريقه وحصده النقاط الثلاث.

ويملك النجم البرتغالي 16 هدفًا خلال 19 مباراة خاضها هذا الموسم مع النصر في مختلف البطولات إلى جانب 3 تمريرات حاسمة ليظل أحد أبرز نجوم الدوري حتى في المباريات التي يغيب فيها عن التسجيل.

موقف الفريقين

الفوز أعاد النصر إلى مسار الانتصارات بعد سلسلة من النتائج السلبية ورفع رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثاني مقلصا الفارق مع الهلال المتصدر إلى أربع نقاط بينما واصل الشباب معاناته وتجمد رصيده عند 11 نقطة في المركز الرابع عشر ليظل في دائرة الخطر.