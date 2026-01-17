دوري روشن السعودي .. رونالدو يقود تشكيل النصر ضد الشباب

أعلن الجهاز الفنى الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي تحت قيادة ،البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني ، عن تشكيل فريقه لمواجهة الشباب في ديربي الجولة الـ16 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويحتل النصر في المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 31 نقطة، في المقابل يتواجد الشباب في المركز الـ14 برصيد 11 نقطة .

وجاء تشكيل النصر على النحو التالي:

حراسة المرمى: مبارك البوعينين.

خط الدفاع: نواف بوشل – إنيجو مارتينيز – محمد سيماكان – أيمن يحيى.

خط الوسط: عبدالله الخيبري – مارسيلو بروزوفيتش – أنجيلو – كينجسلي كومان.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو – جواو فيليكس.