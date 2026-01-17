الدوري السعودي .. النصر يعود لوصافة الدوري بعد الفوز 3-2 على الشباب

حقق النصر السعودي فوزاً مثيراً علي الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين فى الجولة الـ16، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وافتتح النصر التهديف في الدقيقة 2، عن طريق سعد بالعبيدبالخطأ فى مرماه، ثم أضاف النصر الهدف الثاني في الدقيقة 8، عن طريق كينجسلي كومان.

وقلص الشباب الفارق في الدقيقة 31، عن طريق محمد سيماكان .

وأدرك الشباب هدف التعادل فى الدقيقة 53، عن طريق كارلوس.

وأقتنص النصر الثلاث فى الدقيقة 76، عن طريق عبد الرحمن غريب.

وبهذه النتيجة يعود النصر إلى وصافة الدوري برصيد 34 نقطة، وتجمد الشباب في المركز الـ14 برصيد 11 نقطة.

وجاء تشكيل النصر على النحو التالي:

حراسة المرمى: مبارك البوعينين.

خط الدفاع: نواف بوشل – إنيجو مارتينيز – محمد سيماكان – أيمن يحيى.

خط الوسط: عبدالله الخيبري – مارسيلو بروزوفيتش – أنجيلو – كينجسلي كومان.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو – جواو فيليكس.



