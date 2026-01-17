قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدفاع الروسية: تحرير مستوطنتي بريفولي في دونيتسك وبريلوكي
إزاي تحمي نفسك من تسرب الغاز بالمنزل؟ مدير الحماية المدنية الأسبق يقدم نصائح مهمة
شاهد على فترة الإخوان .. وزير الزراعة: أهنئ أحمد موسى بكتابه أسرار
شبورة وأمطار.. تحذيرات جديدة من الأرصاد بشأن الطقس غدا
موعد إجازة 25 يناير 2026 في مصر
عندنا 3 إصابات .. رامز جلال يعلن مفاجأة عن برنامجه فى رمضان 2026
بايرن ميونخ يقلب الطاولة على لايبزيج ويكتسحه بخماسية بالبوندسليجا
خدوا بالكم من بكرا .. تحذيرات جديدة للأرصاد
وزير الرياضة يهنئ أحمد موسى بإصدار كتابه "أسرار"
شخصية جدعة .. وزير الشؤون النيابية: أحمد موسى كان شاهدا على الكثير من الأحداث في مصر
مش هتزيد عن 7 .. تحذير صادم من الأرصاد
فاروق حسني يحصد جائزة الإنجاز مدى الحياة في حفل Joy Awar
رياضة

الدوري السعودي .. النصر يعود لوصافة الدوري بعد الفوز 3-2 على الشباب

النصر السعودي
النصر السعودي
حسن العمدة

حقق النصر السعودي فوزاً مثيراً علي الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين فى الجولة الـ16، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وافتتح النصر التهديف في الدقيقة 2، عن طريق سعد بالعبيدبالخطأ فى مرماه، ثم أضاف النصر الهدف الثاني في الدقيقة 8، عن طريق كينجسلي كومان.

وقلص الشباب الفارق في الدقيقة 31، عن طريق محمد سيماكان .

وأدرك الشباب هدف التعادل فى الدقيقة 53، عن طريق كارلوس.

وأقتنص النصر الثلاث فى الدقيقة 76، عن طريق عبد الرحمن غريب.

وبهذه النتيجة يعود النصر إلى وصافة الدوري برصيد 34 نقطة، وتجمد الشباب في المركز الـ14 برصيد 11 نقطة.

ويحتل النصر في المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 31 نقطة، في المقابل يتواجد الشباب في المركز الـ14 برصيد 11 نقطة .

وجاء تشكيل النصر على النحو التالي:

حراسة المرمى: مبارك البوعينين.

خط الدفاع: نواف بوشل – إنيجو مارتينيز – محمد سيماكان – أيمن يحيى.

خط الوسط: عبدالله الخيبري – مارسيلو بروزوفيتش – أنجيلو – كينجسلي كومان.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو – جواو فيليكس.


 

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف

خلال أيام.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف

مصر ونيجيريا

قناة مجانية على النايل سات لمشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر.. نزل التردد

امتحان الشهادة الإعدادية

ضبط طالب قام بتصوير امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالقليوبية

سعر الذهب

400 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الحرارة تهبط 10 درجات دفعة واحدة.. تحذير من تقلبات جوية غدًا بين الليل والنهار

الحرارة تهبط 10 درجات دفعة واحدة.. تحذير من تقلبات جوية غدًا بين الليل والنهار

حسام حسن

دعوى قضائية تطالب بإقالة حسام حسن وجهازه المعاون ووزير الرياضة

صورة أرشيفية

تسرب غاز ينهي حياة 5 أشقاء في بنها.. شهود عيان: سفر والدة الضحايا لم يكن دائما

منتخب مصر

ببلاش ... القنوات الناقلة المفتوحة لإذاعة مباراة منتخب مصر ونيجيريا

سعر الذهب

سعر الذهب في الإمارات مساء اليوم 17-1-2026

البنك المركزي

غدا..البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ70 مليار جنيه نيابة عن المالية.. تفاصيل

هيئة الرقابة المالية

الرقابة المالية: أقساط التأمين تسجل 107مليار جنيه خلال 11 أشهر

بعد طرحها بالمنوفية.. سعر ومواصفات سيارة الشيخ الشعراوي ‏

سيارة الشيخ الشعراوى ‏
سيارة الشيخ الشعراوى ‏
سيارة الشيخ الشعراوى ‏

أقل من 900 ألف جنيه .. أبرز 5 سيارات سيدان زيرو

سيارات سيدان
سيارات سيدان
سيارات سيدان

حميد الشاعري يشعل كايرو جاز بحفل «Sold Out»… مفاجآت غنائية | صور

حميد الشاعري
حميد الشاعري
حميد الشاعري

نادية الجندى ونانسي عجرم .. أبرز حضور حفل توزيع جوائز joy awards 2026

نانسي عجرم وهنا الزاهد ونادية الجندى
نانسي عجرم وهنا الزاهد ونادية الجندى
نانسي عجرم وهنا الزاهد ونادية الجندى

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل مأساوية.. كيف أنهى تسريب الغاز حياة 5 أشقاء؟

ايمان عبد اللطيف

حرام شرعا.. الإفتاء تُحذر من تريند الشاي المغلي

حسام حسن

أنت غير محترم .. تصــ.ادم حاد بين حسام حسن وتوأمه مع الصحافة المغربية

ترامب

كامل الدسم.. سر زجاجة حليب على مكتب ترامب!

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد