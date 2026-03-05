قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نجم الزمالك السابق يطالب بتأجيل مباراة إنبي أمام الأبيض في الدوري
البنتاجون يكشف أسماء 6 جنود أمريكيين قتلوا في غارة إيرانية بالكويت
تسرب نفطي محتمل.. انفجار قرب ناقلة نفط قبالة سواحل الكويت
نفحات شهر رمضان 2026.. 3 عبادات تعادل أجر قيام الليل والثواب عليها مضاعف
وفقا لآخر تحديثات.. سعر الدولار في البنك الأهلي الآن
وأنت في بيتك.. 7 طرق ذكية لحجز تذاكر قطارات عيد الفطر 2026
جوجل تكشف أسرار Gemini.. تحديث جديد يغير قواعد اللعبة في المنزل الذكي
إصابة 6 أشخاص في حريق هائل بمخازن مول مفروشات شهير بالمحلة
صدمة لـ الزمالك بسبب فيريرا.. قرار غير متوقع من فيفا ضد النادي
50 مليون جنيه خسائر.. اللقطات الأولى لحريق مول تجاري شهير بالغربية
عودة لصوص الذهب.. سرقة 130 جرامًا من منزل بالمنشاة في سوهاج
محافظات

أخبار أسوان.. زيارات مفاجئة بالمحليات والبريد والأسواق وقرارات عاجلة للمخالفين ورفع للإشغالات

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأربعاء الموافق: 4/3/2026 أحداث متنوعة. 

كلف المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بمشاركة الدكتور أسامة رزق نائب المحافظ فى الإجتماع الدورى نصف السنوى للجنة الإستشارية لهيئة بلان إنترناشيونال إيجيبت ، والذى يأتى فى إطار آلية المتابعة الدورية التى يتم تنظيمها كل 6 أشهر ، بهدف إستعراض مستجدات العمل الميدانى وأبرز الأنشطة المنفذة خلال الفترة الماضية ، إلى جانب مناقشة أطر التعاون المشترك بين الهيئة والمديريات والجهات التنفيذية المعنية داخل المحافظة .

https://www.elbalad.news/6890574

على مدار 3 أيام متواصلة قامت الأجهزة المعنية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بتنظيم حملاتها المكبرة داخل الشوارع والأسواق تنفيذاً لتوجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان .

إستهدفت سلسلة الحملات إزالة ورفع الإشغالات لحالات التعدى على حرم الطرق وخطوط التنظيم داخل سوق بورسعيد والأسواق والشوارع الجانبية الملحقة ، وذلك بإجمالى 243 حالة إشغال. 

https://www.elbalad.news/6890621

فى زيارة مفاجئة ودون إخطار سابق ، قام المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بجولة ميدانية داخل مدينة كوم أمبو شملت شارع بورسعيد ، وعدد من الشوارع الرئيسية والجانبية بحى شرق ، وحى وسط ، فضلاً عن الإطمئنان على جودة ووزن رغيف العيش بعدد من المخابز البلدية ، وأيضاً توافر السلع الغذائية والإستراتيجية بالمنافذ والمحلات الكبرى .

https://www.elbalad.news/6890755

جهود متنوعة 

إستقبل المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الإجتماعى خلال زيارتها لمحافظة أسوان وذلك بحضور الوفد المرافق لها والذى ضم رندة فارس مستشارة وزيرة التضامن الإجتماعى لشئون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل ومديرة برنامج «مودة» ، إلى جانب ممثلى العمل الأهلى وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

https://www.elbalad.news/6890757

قرر المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان إحالة رئيس وسكرتير قرية الجعافرة للتحقيق عقب الجولة المفاجئة التى قام بها المحافظ لعدد من المواقع الخدمية بمركزى دراو وأسوان ، والتى شملت مقر الوحدة المحلية لقروى الجعافرة ، وأيضاً مكتب بريد الجعافرة ، ووحدة طب الأسرة بنجع الديسة بالأعقاب ، بالإضافة إلى مركز طب أسرة أبو الريش قبلى .

https://www.elbalad.news/6890910

وجه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف الجهود خلال المرحلة الحالية على مدار اليوم أثناء الفترة الصباحية والمسائية لتنفيذ أعمال النظافة العامة ، ورفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات ، وتفريغ الصناديق والحاويات من القمامة لخلق متنفس حيوى وبيئة نظيفة ، مع تحسين جودة الخدمات المقدمة بما ينعكس بالإيجاب على المواطن الأسوانى .

https://www.elbalad.news/6890771

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو برئاسة العميد زهجر سليمان، قرارات الإزالة الفورية لعدد 3 حالات تعد بقرية العطوانى بمساحة ٣٠٠ متر ، كما نفذت 5 متغيرات مكانية بنطاق الوحدات القروية القنان والرمادى قبلى.

https://www.elbalad.news/6891026

أعلن المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بالتنسيق مع الدكتور محمد عبد الهادى مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية عن تطبيق آلية جديدة لتخفيف المعاناة عن المرضى الذين قاموا بإجراء عمليات جراحية داخل المستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية ، وذلك ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل.

https://www.elbalad.news/6891032

