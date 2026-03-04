اجتماع موسع بأسوان لمتابعة مشروعات التمكين ومناهضة ختان الإناث

كلف المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بمشاركة الدكتور أسامة رزق نائب المحافظ فى الإجتماع الدورى نصف السنوى للجنة الإستشارية لهيئة بلان إنترناشيونال إيجيبت ، والذى يأتى فى إطار آلية المتابعة الدورية التى يتم تنظيمها كل 6 أشهر ، بهدف إستعراض مستجدات العمل الميدانى وأبرز الأنشطة المنفذة خلال الفترة الماضية ، إلى جانب مناقشة أطر التعاون المشترك بين الهيئة والمديريات والجهات التنفيذية المعنية داخل المحافظة .

وذلك بحضور الدكتورة ولاء سعد عرفة مستشار المحافظ للمبادرات التنموية والمجتمعية ، وإسراء إبراهيم مدير برامج قطاع الصعيد بهيئة بلان إنترناشيونال إيجيبت ووكلاء وزارات العمل ، والشباب والرياضة ، والصحة ، والتربية والتعليم ، والأوقاف ، بالإضافة إلى ممثلين عن المجلس القومى للطفولة والأمومة ، وممثلين عن عدد من الجمعيات الأهلية الشريكة .

وتناول اللقاء عرض لأهم ما تم تنفيذه من برامج ومبادرات ، ومناقشة سبل تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات ، بما يدعم إستمرارية الجهود التنموية وتحقيق أثر ملموس على مستوى الخدمات المقدمة داخل المحافظة .

جهود متنوعة

وتجدر الإشارة إلى أن تنظيم الاجتماع يأتى فى إطار التعاون والتنسيق بين المحافظة والهيئة لتنفيذ حزمة من المشروعات التنموية ومشروعات الإغاثة الإنسانيه داخل المحافظة وذلك بالشراكة مع 4 جمعيات أهليه محلية ودعم كامل من الجهات الحكوميه والمديريات المعنية ، وتشمل تلك المشروعات العديد من التدخلات لتعزيز الصمود ودعم التماسك المجتمعى .

بالإضافه إلى تمكين الشباب والفتيات وبناء قدراتهم ودعم مشاركتهم المجتمعيه ومنحهم فرص للحصول على بدء مشروعات صغيرة ، كما تقوم بتنفيذ العديد من الأنشطه لرفع الوعى وكذا تنفيذ المبادرات لمناهضة ختان الإناث والممارسات الضارة تجاه الفتيات .

وتسعى لتوفير أنشطه تعليمية وإتاحة الفرصة للأطفال الوافدين من الدول المختلفة للحصول على فرص تعليمية مناسبة وحصول أسرهم على فرص لتعزيز التمكين الإقتصادى وريادة الأعمال ، وتسعى الهيئة أيضاً إلى التحسين المستمر فى جودة الأنشطه والتنفيذ وذلك من خلال اللجنة الإستشارية التى تنعقد بشكل دورى بهدف الوقوف على أداء المشروعات وأهم المستجدات ، وتقديم المقترحات والدعم اللازم لتنفيذ تلك المشروعات على الوجه الأكمل .