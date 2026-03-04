قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رويترز: مقتل 80 فردًا من طاقم سفينة حربية إيرانية هاجمتها غواصة أمريكية في سيريلانكا
إيقافات وغرامات مالية.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الـ 20 من الدوري
سعر الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم
رويترز: قطر ستغلق عمليات تسييل الغاز بالكامل اليوم
إصابة جنديين إسرائيليين بصاروخ مضاد للدروع جنوب لبنان
رغم الحرب الإسرائيلية على إيران.. البنك المركزي يعلن ارتفاع الاحتياطي النقدي بمقدار 1.35 مليار دولار
الكويت تستدعي القائم بالأعمال العراقي على خلفية هجمات شنتها فصائل عراقية على أراضيها
رشقة إيرانية جديدة تجاه الجليل وحيفا وتل أبيب والقدس المحتلة
الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير طائرتين مسيرتين فوق أصفهان
النهارده كام رمضان؟.. موعد أذان المغرب وحكم إخراج زكاة الفطر نقدًا
رئيس وزراء بريطانيا يدافع عن موقفه من الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران
القبض على سائق حنطور تحرش بفتاة أجنبية فى الأقصر
محافظات

قرارات رادعة في جولة المحافظ المفاجئة بمركزي دراو وأسوان

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
محمد عبد الفتاح

قرر المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان إحالة رئيس وسكرتير قرية الجعافرة للتحقيق عقب الجولة المفاجئة التى قام بها المحافظ لعدد من المواقع الخدمية بمركزى دراو وأسوان ، والتى شملت مقر الوحدة المحلية لقروى الجعافرة ، وأيضاً مكتب بريد الجعافرة ، ووحدة طب الأسرة بنجع الديسة بالأعقاب ، بالإضافة إلى مركز طب أسرة أبو الريش قبلى .

وأكد محافظ أسوان أن الإحالة للتحقيق جاءت من خلال رصد المحافظ لسوء حالة النظافة العامة ، وعدم إتباع الإجراءات البيئية اللازمة فى التخلص الآمن من المخلفات حيث قاموا بحرقها بشكل مخالف .

جولة مفاجئة

كما وجه المهندس عمرو لاشين بإحالة مدير مكتب بريد الجعافرة للتحقيق أيضاً بعد شكوى المواطنين من سوء معاملة المترددين أثناء تلقيهم للخدمات البريدية المختلفة  ، مشدداً على أهمية توفير كافة أوجه الرعاية الصحية للمرضى المترددين على وحدة طب الأسرة بنجع الديسة بالأعقاب ، وكذلك وحدة طب أسرة أبو الريش قبلى ، مع حسن المعاملة ، وتفعيل خدمة إرضاء المنتفعين بشكل مستمر .

وكلف محافظ أسوان مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بتوفير العلاج لإحدى الحالات المرضية أثناء تفقده لوحدة طب الأسرة بأبو الريش قبلى .

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

