قرارات رادعة في جولة المحافظ المفاجئة بمركزي دراو وأسوان

قرر المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان إحالة رئيس وسكرتير قرية الجعافرة للتحقيق عقب الجولة المفاجئة التى قام بها المحافظ لعدد من المواقع الخدمية بمركزى دراو وأسوان ، والتى شملت مقر الوحدة المحلية لقروى الجعافرة ، وأيضاً مكتب بريد الجعافرة ، ووحدة طب الأسرة بنجع الديسة بالأعقاب ، بالإضافة إلى مركز طب أسرة أبو الريش قبلى .

وأكد محافظ أسوان أن الإحالة للتحقيق جاءت من خلال رصد المحافظ لسوء حالة النظافة العامة ، وعدم إتباع الإجراءات البيئية اللازمة فى التخلص الآمن من المخلفات حيث قاموا بحرقها بشكل مخالف .

جولة مفاجئة

كما وجه المهندس عمرو لاشين بإحالة مدير مكتب بريد الجعافرة للتحقيق أيضاً بعد شكوى المواطنين من سوء معاملة المترددين أثناء تلقيهم للخدمات البريدية المختلفة ، مشدداً على أهمية توفير كافة أوجه الرعاية الصحية للمرضى المترددين على وحدة طب الأسرة بنجع الديسة بالأعقاب ، وكذلك وحدة طب أسرة أبو الريش قبلى ، مع حسن المعاملة ، وتفعيل خدمة إرضاء المنتفعين بشكل مستمر .

وكلف محافظ أسوان مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بتوفير العلاج لإحدى الحالات المرضية أثناء تفقده لوحدة طب الأسرة بأبو الريش قبلى .