محافظ أسوان يستقبل نائبة وزيرة التضامن لمناقشة تعزيز التعاون في الحماية الاجتماعية

إستقبل المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الإجتماعى خلال زيارتها لمحافظة أسوان وذلك بحضور الوفد المرافق لها والذى ضم رندة فارس مستشارة وزيرة التضامن الإجتماعى لشئون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل ومديرة برنامج «مودة» ، إلى جانب ممثلى العمل الأهلى وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

وخلال اللقاء تم بحث سبل تعزيز التعاون فى مجالات العمل ذات الإهتمام المشترك ، ودعم دور مؤسسات المجتمع المدنى كشريك أساسى فى جهود التنمية بما يسهم فى تحسين الأوضاع المعيشية للفئات الأكثر إحتياجاً والأولى بالرعاية ، وتعزيز جهود الحماية الإجتماعية والتنمية المستدامة داخل محافظة أسوان .

ومن جانبه أكد المهندس عمرو لاشين على أن المحافظة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية بصدد إطلاق رؤية أسوان 2040 ، كإطار إستراتيجى شامل للتنمية المستدامة بالمحافظة متسق مع رؤية مصر 2030 والسياسات الوطنية ذات الصلة .

كما أشار عمرو لاشين إلى نجاح المحافظة فى إعداد الإستراتيجية القطاعية لتنظيم العمل الأهلى ، والتى تعد الأولى من نوعها على مستوى الجمهورية بهدف تنسيق وتنظيم الجهود التنموية والمجتمعية بين الجهات التنفيذية والجمعيات والمؤسسات الأهلية والقطاع الخاص والبنوك الوطنية وكافة شركاء التنمية ، وتم خلال اللقاء إستعراض أبرز مخرجات هذه الإستراتيجية ، والتى بدأ العمل بها فى عهد الوزير اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان السابق ومحافظ جنوب سيناء الحالى .

جهود ميدانية

وأوضح محافظ أسوان أن ما تشهده المحافظة حالياً يمثل إستمراراً لمسيرة البناء والتنمية فى ضوء رؤية واضحة تستهدف تحسين جودة الحياة لأهالى أسوان ، وتعزيز الحماية الاجتماعية ، وتحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية الشاملة، بالتعاون والتكامل مع مختلف مؤسسات الدولة .

فيما تقدمت المهندسة مرجريت صاروفيم بخالص التهنئة لمحافظ أسوان بمناسبة ثقة القيادة السياسية وتكليفه محافظًا لأسوان ، مؤكدة حرص وزارة التضامن الإجتماعى على دعم جهود المحافظة وتعزيز التعاون المثمر فى تنفيذ برامج الحماية الإجتماعية وتلبية إحتياجات الفئات الأولى بالرعاية بما يسهم فى تعظيم أثر تلك البرامج وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين .

كما أكدت نائبة وزيرة التضامن الإجتماعى أهمية النهج التشاركى بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدنى بإعتبارها شريكًا فاعلاً فى تحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030 ، وإستعرضت المهندسة مرجريت صاروفيم جهود الوزارة فى ملف الحماية الاجتماعية ، وفى مقدمتها برنامج " تكافل وكرامة "، الذى يعد أحد أكبر برامج الحماية الإجتماعية فى مصر وركيزة أساسية فى جهود التمكين الإقتصادى للأسر الأولى بالرعاية .

موضحة بأن الوزارة تنفذ إستراتيجية تحول تدريجى تستهدف نقل الأسر من دائرة الإعتماد على الدعم النقدى إلى الإستقلال الإقتصادى والإنتاج من خلال برامج التدريب والتأهيل ، وتوفير فرص العمل ، وإتاحة التمويل والقروض للمشروعات الصغيرة بما يعزز قدرات الأسر إقتصادياً ويحقق الإستدامة .

وأشارت إلى ما يشهده ملف تنمية الطفولة المبكرة من تقدم ملحوظ فى ظل الدعم الكبير الذى توليه القيادة السياسية ، مستعرضة نتائج الحصر الوطنى الشامل للحضانات الذى نفذته الوزارة فى خطوة إستراتيجية تهدف إلى بناء قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة حول واقع الحضانات على مستوى الجمهورية بما يدعم متخذى القرار بالمؤشرات اللازمة لتطوير السياسات ، وتوفير بيئة آمنة وداعمة لنمو الطفل .

وتطرق الإجتماع كذلك إلى دور المدارس المجتمعية فى تحقيق العدالة التعليمية وإتاحة فرص التعليم للأطفال فى المناطق الأكثر إحتياجاً حيث تسهم فى الحد من تسرب الأطفال من التعليم من خلال توفير بيئة تعليمية مرنة تراعى الظروف الإجتماعية والإقتصادية للأسر ، مع التركيز على الفتيات والأطفال الذين لم تتح لهم فرصة الالتحاق بالتعليم في السن المناسبة، وذلك فى إطار شراكة فعالة بين الدولة والمجتمع المدنى تعزز جهود التنمية المستدامة .

وأكد الجانبان أهمية تعزيز الشراكة المستقبلية من خلال تنفيذ عدد من المبادرات والبرامج التى تستهدف تدعيم التماسك المجتمعى ، حيث تم إستعراض برنامج «مودة» ودوره فى دعم التماسك الأسرى والحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال نشر الوعى بأسس بناء العلاقات الأسرية السليمة ، إلى جانب المبادرة الوطنية الجديدة «مودة.. تربية.. مشاركة» التى تستهدف توعية الأسر المصرية وتنفيذ تدخلات تستهدف الأطفال فى مختلف الفئات العمرية بما يؤكد الدور المحورى للأسرة فى بناء شخصية الطفل وتنشئته .

وفى ختام اللقاء تم التأكيد على إستمرار التنسيق المشترك بين وزارة التضامن الإجتماعى ومحافظة أسوان خلال المرحلة المقبلة بما يحقق التكامل فى الجهود ويعظم أثر البرامج والمبادرات لصالح المواطنين ، خاصة الفئات الأولى بالرعاية.